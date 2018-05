Ariel Rot, Roger Mas, El Petit de Cal Eril i Judit Neddermann actuaran a l'(a)phònica

El festival (a)phònica de Banyoles ha donat a conèixer tots els detalls de la programació del que serà la 15a edició. Ariel Rot, Roger Mas, El Petit de Cal Eril, Judit Neddermann i Dr. Calypso són alguns dels noms destacats juntament amb el de Vinicio Capossela que ja es va anunciar fa uns dies. El polifacètic cantautor italià oferirà a la capital del Pla de l'Estany l'únic concert a l'estat espanyol. El certamen, que es farà del 13 al 17 de juny, inclou 21 espectacles i 23 activitats paral·leles. La majoria de les activitats, un 77%, són gratuïtes. "Convidem al públic a emocionar-se i a obrir els sentits", ha afirmat el director del festival, Francesc Viladiu, que també ha anunciat un concert simbòlic del raper Valtonyc que en breu haurà d'entrar a presó després que l'Audiència Nacional el condemnés per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces per les lletres de les cançons. Amb aquest gest volen donar suport al mallorquí i denunciar "una situació totalment injusta".

El festival (a)phònica arriba enguany a la 15a edició i ho fa oferint de nou una programació eclèctica. El concert inaugural serà el 13 de juny a l'Auditori Ateneu amb Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, en la seva vessant més intimista que desgranarà fragments del seu llibre 'Canción de Bruma' (2017) acompanyat de la veu de l'actriu Clara Segura i Fluren Ferrer al piano.

Un any més, el cartell combina noms d'artistes consolidats amb propostes menys conegudes. A nivell internacional, destaca l'actuació de l'argentí Ariel Rot, guitarrista i membre de bandes com Tequila i Los Rodríguez, que el 2006 ja va visitar l'(a)phònica; el polifacètic cantautor italià Vinicio Capossela (en el que serà l'únic concert a l'estat espanyol) així com els alemanys Chris Kramer & Beatbox'n' Blues on barregen aquest estil clàssic amb ritmes de hip-hop. Una altra de les propostes destacades és la de Sångensemblen Amanda, un grup vocal que portarà més de 25 persones a l'escenari en el que serà l'únic concert a l'estat espanyol.

El cartell també inclou les actuacions de Roger Mas, Judit Neddermann, El Petit de Cal Eril i Dr Calypso. Aquests últims en un concert de la gira de comiat on tornaran a cantar els seus 'hits'.

Les dues propostes a la barca Tirona d'enguany són Xarim Aresté i Marcel Lázara acompanyat de Júlia Arrey. Les entrades d'ambdós concerts es van posar a la venda fa dues setmanes i es van exhaurir el mateix dia.

I en clau d'humor, hi ha el muntatge 'Dos machos verdes fritos' amb l'actor David Verdaguer i el músic Òscar Machancoses sobre el desamor des d'un punt de vista masculí i 'Tenors', una paròdia dels mítics concerts dels Tres tenors de la mà de la companyia Illuminati. La proposta familiar serà 'Reggae per xics' de la companyia The Penguins.



Suport a Valtonyc i al conseller de Cultura

L'(a)phònica també ha volgut donar suport al raper Valtonyc que en breu haurà d'entrar a presó per complir els més de 3 anys de condemna de l'Audiència Nacional pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces de les seves lletres. El festival ha programat un concert simbòlic el divendres 15 de juny a La Muralla. "Està programat però creiem que no es podrà fer per la situació que té el cantant en aquest moment", ha afirmat el director del festival, Francesc Viladiu, que ha denunciat el que consideren una "situació totalment injusta".

Seguint la línia de denúncia, Viladiu ha lamentat que el conseller de Cultura restituït, Lluís Puig, tampoc hi podrà assistir perquè es troba a Brussel·les.

En total hi haurà 21 espectacles i 23 activitats paral·leles, la mateixa xifra que l'any passat, en una vintena d'espais de la ciutat. El 77% de les propostes seran gratuïtes. Les entrades dels espectacles de pagament sortiran demà a la venda a preus que van dels 8 euros als 21euros en venda anticipada.

Després de catorze edicions, el festival proposa "emocionar-se i obrir els sentits" a un públic que ja no és només de la comarca, com als seus inicis, sinó procedent de diferents punts del país. Segons Viladiu, el certamen està "assentat" amb una programació "singular" que es desmarca dels "festivals d'estiu" que són com "clons" per la programació que ofereixen i d'altres que "acaben essent festes majors".

El pressupost d'enguany és de 170.000 euros, una xifra lleugerament inferior a l'edició passada que va ser de 192.000 euros.