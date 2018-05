RCR Arquitectes impregna Venècia amb l'«experiència sensorial» del seu somni

El pavelló català de la Biennal d'Arquitectura de Venècia viu des d'aquest dijous el «somni» dels RCR Arquitectes, guanyadors del Premi Pritzker d'Arquitectura l'any 2017.

L'equip d'Olot representa Catalunya a la mostra que va quedar inaugurada ahir amb la proposta RCR. El somni de natura_Catalonia in Venice, on es plasma l'univers més íntim de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, i el projecte de centre de recerca que estan «construint» a la finca de La Vila a la Vall de Bianya.

L'exposició, que té com a co-comissàries la periodista Pati Nuñez i l'arquitecta Estel Ortega, aporta llum a la part més desconeguda dels tres integrats d'aquest equip i al seu projecte de futur més preuat.

Un dels membres de l'equip, Rafael Aranda, assegura que la mostra vol que el visitant pugui entrar al seu somni i acostar-se als «conceptes» que volen plasmar a La Vila. «Per nosaltres és un llegat que se'ns ha traspassat, nosaltres li posarem la nostra capa i serà el nostre llegat», diu Aranda.

El director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, va assegurar que es tracta d'una exposició «singular» que converteix el pavelló català en un «poema».

Ho va anunciar l'exconseller de Cultura Santi Vila, durant la inauguració de la Biennal de l'any passat.

El consens amb el sector va ser clar: els guanyadors del Premi Pritzker (considerat el Nobel d'Arquitectura), RCR, representarien Catalunya a la celebració d'enguany. Durant mesos han estat preparant la proposta, juntament amb les co-comissàries de l'exposició Estel Ortega i Pati Nuñez, que ahir es va inaugurar al pavelló català de Venècia i que porta el nom de RCR. El somni de natura_Catalonia in Venice.

A la mostra no hi ha plànols ni maquetes. La voluntat és que el visitant visqui una experiència sensorial i connecti amb aquest equip d'arquitectes i la seva manera de veure el món, a través del qual creen projectes. També vol acostar als espectadors al seu projecte estrella, el centre recerca que estan creant a la Vall de Bianya.

La co-comissària del projecte, Estel Ortega, va explicar que la mostra vol generar la sensació de «quedar immers en un somni».

Per això i per no predisposar al visitant, han decidit no fer cap intervenció a la façana exterior. Jugar amb el factor sorpresa perquè l'espectador entri al pavelló sense saber què hi trobarà.

La primera part de l'exposició rep el nom de Llindar i descobreix als visitants una seqüència de 15 peces audiovisuals flotants que expliquen qui és l'equip d'RCR i «quins valors han consolidat la seva trajectòria».

La segona part la constitueix el Somni, la representació de l'estadi més profund del son. Aquí els visitants podran veure una espècie de cova de llums i moviment. «Entrem en una espècie d'espai líquid amb gairebé 6.000 lents en moviment que construeixen una topografia», explica Ortega.

Aranda afirma que l'exposició fa un breu repàs a la seva trajectòria però sobretot posa la mirada al futur. «Volíem explicar el que en aquests moments es pot explicar del que serà el somni que volem crear», afegeix l´arquitecte.