Valtonyc fuig d'Espanya per evitar la presó el dia que l'anuncia l'(a)phònica

Valtonyc ha abandonat l'Estat espanyol per evitar entrar a presó. El festival (a)phònica de Banyoles va donar ahir a conèixer tots els detalls de la programació del que serà la 15a edició, que incloïa també l'actuació de Valtonyc, el raper que ha d'entrar a presó condemnat per l'Audiència Nacional espanyola per un delicte d'enaltiment del terrorisme per la lletra d'una cançó.

Unes hores després de la presentació del festival, es va saber que Valtonyc ha marxat a Bèlgica. El raper va publicar el mateix dia un tuit que reproduïm aquí.

D'altra banda, l'(a)phònica va confirmar Ariel Rot, Roger Mas, El Petit de Cal Eril, Judit Neddermann i Dr. Calypso com alguns dels noms destacats juntament amb el de Vinicio Capossela, que ja es va anunciar fa uns dies. El polifacètic cantautor italià oferirà a la capital del Pla de l'Estany l'únic concert a l'Estat espanyol.

El certamen, que es farà del 13 al 17 de juny, inclou 21 espectacles i 23 activitats paral·leles. La majoria de les activitats, un 77%, són gratuïtes. «Convidem el públic a emocionar-se i a obrir els sentits», va dir el director del festival, Francesc Viladiu.

El concert inaugural serà el 13 de juny a l'Auditori Ateneu amb Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, que desgranarà fragments del seu llibre Canción de Bruma (2017) acompanyat de la veu de l'actriu Clara Segura i Fluren Ferrer al piano. Una altra de les propostes destacades és la de Sångensemblen Amanda, grup vocal que portarà més de 25 persones a l'escenari en el que serà l'únic concert a l'Estat espanyol.

Les dues propostes a la barca Tirona d'enguany són Xarim Aresté i Marcel Lázara acompanyat de Júlia Arrey. Les entrades d'ambdós concerts es van exhaurir en un dia. En clau d'humor, hi ha Dos machos verdes fritos amb l'actor David Verdaguer.