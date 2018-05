El Festival'Era de Llagostera frena després de cinc anys

El festival rural de música alternativa i electrònica de Llagostera, Festival'Era, interromp la seva activitat després de cinc anys. L'organització del festival ha informat a través de les seves xarxes socials que, «per raons internes», ha decidit prendre's «un estiu de descans», amb l'objectiu d'«agafar forces per tornar-hi l'any vinent amb nous projectes, noves il·lusions i nous reptes».

El Festival'Era, amb un aforament limitat a 2.300 persones, ha portat a Girona bandes significatives de l'escena musical estatal i internacional, com Triángulo de amor bizarro, We Are Standard, The Suicide Of Western Culture, Delorean, Hola a Todo el Mundo, Simian Mobile Disco, The Antlers, Gold Panda, SHON o Julio Bashmore. Així com, en els seus dos escenaris, també hi han actuat formacions catalanes com el duet empordanès Cala Vento, The New Raemon, Manel, El Petit de Cal Eril, Nico Roig, Cuchillo, Joan Colomo, Inspira o Anímic, entre d'altres.

La primera edició oficial del Festival'Era es va celebrar el 2013, tot i que el projecte es va començar a perfilar dos anys abans amb jornades de concerts que van servir d'assaig. El 2017, els responsables del projecte es van mostrar satisfets per la consolidació d'una fórmula que trasllada un tipus de música i de públic urbanites a la natura, enmig dels camps i boscos que envolten la masia de Can Gascons. L'esforç personal i econòmic que això suposa, ha portat els seus responsables a fer un recès amb el propòsit de replantejar el projecte.

En cinc anys s'han programat deu edicions del festival, entre l'Era Electrònica i el Festival'Era pròpiament dit (a principis i finals de juliol, respectivament) i la Love Rave, al setembre.