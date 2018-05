Valtonyc contracta un dels advocats dels polítics catalans a l'estranger

Valtonyc ha contractat l'advocat Gonzalo Boye per portar la seva defensa internacional. Segons ha confirmat el mateix lletrat, el raper recorrerà la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribi el moment, es defensarà davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció anunciada aquest dijous.

Boye també ha explicat que serà el propi Valtonyc qui anunciarà "quan arribi el moment" on es troba, malgrat que diversos mitjans el situen a Bèlgica. El termini d'ingrés voluntari a presó del raper vencia aquest dimecres a les 12 de la nit.

El raper mallorquí està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona per les seves lletres. A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional li va donar un termini de deu dies, que expirava aquest dijous, per ingressar en un centre penitenciari.

Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap presó "pel seu propi peu" i ahir mateix deia a través de Twitter que no ho posaria "fàcil".