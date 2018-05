Weinstein s'entrega en una comissaria de Nova York

El productor d'Hollywood Harvey Weinstein s'ha lliurat aquest divendres en una comissaria de policia de Nova York per quedar sota arrest i posar-se a la disposició de la justícia pels càrrecs d'abusos sexuals aixecats contra ell.

Weinstein va arribar cap a les 7.27 hora local a la comissaria número 1 del Departament de Policia de Nova York (NYPD) per complir amb el procediment de registre (fotografia i empremtes dactilars).

Una vegada compleixi amb el procediment policial, està previst que, ja sota arrest, sigui traslladat davant un jutge, amb la finalitat de conèixer els càrrecs contra ell, i el més probable és que surti lliure sota fiança.

Així ho asseguren fonts judicials consultades per mitjans locals, que han apuntat la possibilitat que en les properes hores Weinstein quedi lliure amb una fiança d'entre un i dos milions de dòlars.

Weinstein té dues causes pendents: una per abusos sexuals contra l'aspirant a actriu Lucia Evans, suposadament comesos l'any 2004, i una altra per la presumpta violació de l'actriu d'origen espanyol Paz de la Huerta, el 2010.

Des d'octubre passat Weinstein ha estat acusat per desenes de dones després de les primeres denúncies aparegudes en la revista The New Yorker i en el diari The New York Times.

Aquestes acusacions van provocar el moviment #MeToo ('Jo també'), una rebel·lió social contra els abusos sexuals que es va estendre al món del cinema i dels mitjans de comunicació, entre altres sectors.

I la creació d'un fons de defensa legal anomenat 'Time's Up', que ja suma 21 milions de dòlars en donacions i que busca ajudar a aquestes dones amb salaris baixos a protegir-se de les conseqüències que pot tenir denunciar els abusos sexuals.