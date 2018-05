Xarim Aresté, Germà Negre i l'Orquestra Diversiones actuaran a l'estiu a Platja d'Aro

La quarta edició d'Estereofònics, la marca que aplega els diferents festivals de Platja d'Aro, Castell d'Aro i s'Agaró, oferirà un total de 77 espectacles a partir del 2 de juny i fins al 22 de setembre, amb actuacions com les d'Enric Montefusco, Xarim Aresté, Germà Negre, l'Orquestra Diversiones o Gossos, per citar només alguns noms.

L'Estereofònics inclou els següents festivals: In-edit on tour, Concerts Inaugurals, Propers, Xalaro, Nits de Jazz, el cicle de sardanes i havaneres, Desemboca Rock'n'Roll Festival, Festival de S'Agaró, Festival de Guitarra Girona Costa Brava, Festa Major de Platja d'Aro, Festa Major de Castell d'Aro, Festisurf Costa Brava.

Són 77 concerts majoritàriament gratuïts, al llarg de 112 dies, molts a l'aire lliure i de múltiples gèneres: del jazz a la música de cambra, tot passant pel surf o el rock.

També hi actuaran Myriam Swanson, The Gramophone Allstars Big Band, Port Bo, Els Cremats, Cowbel, Powersolo, Joanna Trzeciak, Orchestre de Chambre Français, Flavio Nati, Les Anxovetes, The Strombers, Hotel Cochambre, The Masonics o John Blair & Els A-Phonics, entre d'altres.

Per donar la benvinguda als festivals, s'ha programat una jornada inaugural, la vesprada del dissabte 2 de juny (17-20 h), amb set concerts de petit format d'estils diversos, gratuïts, a l'aire lliure en tres escenaris enmig dels carrers més cèntrics de Platja d 'Aro.

Les actuacions seran al carrer Josep Bas: Medusa Box (indie-rock) i The54321S (rock i garatge); plaça de l'Ajuntament: Empordanet (havaneres) i The Strombers (versions rock); i a l'avinguda de la Pau: Pablo Martín Quartet (jazz), Damià Olivella (soul, blues, jazz i folk), 4Hiverns (folk-pop).

Les principals novetats d'enguany són la primera edició d'In-edit on tour, una proposta del festival barceloní de documentals musicals, amb projeccions gratuïtes als Jardins de la Masia Bas de Platja d'Aro, acompanyades quan acabin amb una sessió musical amb discjòquei i servei de bar.

Enguany també destaca l'estrena del Festival Propers al Castell d'Aro, un cicle de concerts de petit format a la plaça Lluís Companys, al cor del nucli antic de la vila, cada diumenge de juny a mitja tarda (18 h) amb artistes emergents o consolidats del nou panorama musical, segons ha informat l'Ajuntament.