Amaia d'OT, novetat del Primavera Sound

Amaia, la cantant guanyadora d'Operación Triunfo (OT) que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió, actuarà al Primavera Sound el proper 31 de maig, han informat avui els organitzadors del festival, que se celebrarà al recinte del Fòrum de Barcelona del 30 de maig al 3 de juny.



En el seu compte oficial de Twitter, Primavera Sound ha assenyalat que la cantant navarresa pujarà a l'escenari acompanyada de la banda catalana The Free Fall Band, amb un repertori format per versions preparades exclusivament per a l'ocasió.





