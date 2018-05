Evaristo, de La Polla Records, retingut per la Guàrdia Civil

Evaristo Páramos, actual cantant del grup Gatillazo i exvocalista de La Polla Records, va ser retingut aquest cap de setmana per la Guàrdia Civil en baixar de l'escenari després del seu concert al Festival Primavera Trompetera de Jerez.

Tot i que no va ser portat a comissaria, el reconegut músic punk va ser identificat i denunciat per haver cridat «improperis» contra el cos policial durant la seva actuació. Segons apunta El Mundo, no hauria tingut a veure amb les lletres, sinó amb algun dels seus diàlegs amb el públic. No s'ha pogut confirmar si els agents van actuar responent a una denúncia prèvia o si van fer-ho espontàniament.

Des que els responsables del festival van confirmar ahir la informació, Twitter s'ha omplert de comentaris dels usuaris denunciant la falta de llibertat d'expressió, doncs aquest episodi coincideix en la mateixa setmana que el raper mallorquí Valtònyc ha marxat del país per evitar complir la condemna de 3 anys i 6 mesos que se li havia imposat per les seves lletres.



Les xarxes bullen

EH Bildu va ser la primera organització política que va publicar sobre l'actuació policial amb el cantant, denunciant que «a l'estat espanyol no existeix la llibertat d'expressió» i solidaritzant-se amb tots «els artistes que estan sota amenaça per criticar el sistema».

També van mostrar-li el seu suport el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, així com diverses cares reconegudes de la CUP, formació que considera el cantant com «la banda sonora d'una generació rebel».