«Mig segle de poesia catalana» aplega 231 autors nascuts després de l'any 1940

Sense negar que comprimir 50 anys de poesia «és tot un risc», el poeta, assagista i crític Vicenç Altaió i el catedràtic de literatura de la Universitat de Lleida Josep M. Sala-Valldaura van presentar ahir l'antologia Mig segle de poesia catalana. Del Maig del 68 al 2018 (Proa).

Els antòlegs s'han «barallat» per encabir 231 poemes al volum, un per cada autor. El volum es divideix en tres cicles socioliteraris: el primer, format pels autors fills del Maig del 68 (1940-1958); el segon, inclou poetes influïts per la caiguda del mur de Berlín (1959-1975); i el tercer, amb les fornades més joves que pateixen la crisi de l'Estat del Benestar (1975-1997).

Respecte a aquest últim grup, Altaió va assegurar que «mai fins ara la poesia catalana havia viscut una tal alta plenitud, per nombre de poetes, de tendències estètiques i presència social» d'un gènere que segueix sent, malgrat això, «minoritari», segons va explicar.