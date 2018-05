El nou premi Sant Jordi serà el més ben dotat de la literatura en català amb 60.000 euros

El guanyador de la propera edició del premi Sant Jordi rebrà directament una dotació econòmica de 60.000 euros i, a banda, els diners generats pels drets d´autor.

D´aquesta manera, el premi Sant Jordi serà el guardó més ben dotat de la literatura en llengua catalana. Òmnium Cultural ha publicat les bases renovades del certamen, que limita a tres les edicions consecutives que podrà encadenar una mateixa editorial.

Les editorials poden presentar les propostes fins el 29 de juny i la que sigui guanyadora es farà pública abans del 30 de juliol.

Òmnium ha indicat que amb la renovació del certamen busquen potenciar la figura de l´autor i la creació literària en llengua catalana. Així mateix, un altre dels objectius és dinamitzar el sector editorial i, per aquest motiu, el concurs és obert i es limita a tres el nombre d´edicions consecutives que podrà encadenar la mateixa editorial.

A banda, es renovarà el jurat encarregat de decidir l´obra guanyadora i estarà integrat per cinc especialistes de prestigi i sense vinculació amb el sector editorial.



Especificitats per a les editorials

El concurs es dirigeix a totes aquelles editorials o grups editorials que tinguin la seu física i fiscal als Països Catalans i publiquin regularment narrativa en llengua catalana.

La guanyadora del concurs haurà de comprometre´s a coeditar, juntament amb Òmnium, l´obra guanyadora corresponent a les edicions 2018, 2019 i 2020.

Els llibres editats passaran a formar part d´una col·lecció que recollirà les obres guardonades amb el Premi Sant Jordi de novel·la a partir de l´edició del 2018.

Les editorials que vulguin optar a la coedició del premi Sant Jordi els propers tres anys poden presentar propostes fins al proper 29 de juny i un jurat examinarà les propostes rebudes i emetrà el veredicte finals abans del 30 de juliol.

Cap dels membres del jurat podrà tenir vinculació laboral o interessos econòmics en el sector editorial. Les bases del concurs per a editorials també preveuen que les novel·les guardonades a partir de l´any que ve amb el Sant Jordi tinguin una imatge gràfica pròpia que les identifiqui com a part d´una col·lecció.

La primera edició haurà d´arribar a les llibreries abans del 28 de febrer i tindrà una tirada mínima de 15.000 exemplars. L´editorial haurà de garantir la possibilitat de fer-ne reimpressions així com una bona distribució dels llibres arreu dels Països Catalans.

En paral·lel, també s´han fet públiques les bases per presentar novel·les per a l´edició d'aquest any. L´obra guanyadora la decideix un jurat independent designat per l´entitat, que també es renovarà. El guardó es lliurarà en el marc de la Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, conjuntament amb altres premis de diverses disciplines.