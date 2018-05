«Robinson», de Vicenç Pagès, entra a la cursa pel Crexells

El jurat del 47 Premi Crexells ha acordat incloure quatre noves novel·les a les set que els socis de l'Ateneu Barcelonès, convocant de la distinció, van decidir que arribaven a la final de la convocatòria d'aquest any, segons informa l'entitat.

Els estranys, de Raül Garrigasaït; Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, de Josep Lluís Badal; Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya, de Max Besora i Robinson, de Vicenç Pagès Jordà, són les obres que també arriben a la final del premi.

El jurat, format per Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla i Enric Sòria –van excusar la seva presència Carme Riera i Rafael Argullol– va decidir en la seva última reunió que «vista la molt baixa participació en la votació popular, que no arriba al 4 per cent dels socis, es decideix per unanimitat dels presents i prèvia deliberació, incorporar a la llista de set finalistes aquestes quatre obres». A la reunió final del jurat del 19 de juny es tindran en compte, a causa d'aquest acord, un total d'onze obres.