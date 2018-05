Tina Vallès retira la seva novel·la de la llista de finalistes del premi Crexells

L'escriptora Tina Vallès ha anunciat que retira la seva novel·la 'La memòria de l'arbre' de la llista de finalistes del premi Crexells de l'Ateneu Barcelonès. Així ho ha decidit Vallès després que es donés a conèixer que el jurat d'experts del XLVII Premi Crexells va acordar incorporar a la llista de set finalistes, entre els quals hi havia el llibre de Vallès, quatre obres més.



L'escriptor Vicenç Pagès, que també ha estat considerat finalista pel jurat per la seva novel·la 'Robinson', ha intervingut a la polèmica amb un tuit crític:





Premi Crexells: la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi. — Vicenç Pagès Jordà (@WhistPlayers) 29 de mayo de 2018

La decisió es va prendre per la "molt baixa" participació en la votació popular, que no ha arribat al 4% dels socis. En aquest sentit, Vallès ha fet aquest anunci "en veure que no es respecten les bases del premi en adonar-me, arran de la vostra comunicació d'avui, queL'escriptora s'ha dirigit a l'Ateneu Barcelonès i en concret als responsables del premi Crexells 2018. "Vaig saber per mitjà de Twitter que era finalista del premi Crexells, així queVallès ha volgut deixar clar que tots els finalistes li mereixen el màxim respecte i ha considerat que la darrera decisió presa, ha conclòs.La decisió del jurat es va prendre per unanimitat dels presents i prèvia deliberació sobre la llista d'aspirants. A la reunió hi van assistirLa trobada va comptar amb la presència de la vicepresidenta primera de l'Ateneu, Gemma Calvet, que va actuar com a secretària. Així, les quatre obres que es van incorporar a la llista de finalistes són 'Els estranys', de Raül Garrigasaït; 'Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents', de Josep Lluís Badal; 'Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la nova Catalunya', de Max Besora,El passat 4 de maig es va donar a conèixer que amb un total de 174 vots, les obres més votades, i que anaven a concórrer als premis, eren 'Des del balcó' de Teresa Muñoz (Amsterdam), 'El camí de les aigües' de Carme Martí (Amsterdam), 'Els vells amics' de Sílvia Soler (Columna), 'Escacs d´amor i de mort' de Marcel Fité (Edicions Salòria), 'La memòria de l´arbre' de Tina Vallès (Llibres Anagrama), 'L´olor de la seva pell' d´Alfons Cama (Editorial Gregal) i 'L´últim passatge de Walter Benjamin' d´Enric Umbert (Edicions 62).