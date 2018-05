Torra publica «El quadern suís», una reflexió sobre Catalunya des de Suïssa

El president de la Generalitat, Quim Torra, publicarà el llibre El quadern suís (Edicions Proa), que parteix de les seves vivències i reflexions durant l'estada a Suïssa (de 2005 a 2007) com a directiu d'una companyia d'assegurances.

Torra, com ha explicat l'editorial, va aprofitar l'ocasió per endinsar-se en la cultura, la societat i el paisatge de la Confederació alpina i per contemplar Catalunya des de la distància. Proa ha ressaltat que el resultat és un llibre on hi conviuen observacions sobre la política catalana del segle XX, l'evocació de Mercè Rodoreda en el seu exili de prop de 20 anys a Ginebra, la proposta d'una obra de Ramon Llull com a manual per a les escoles de negoci, l'elogi de la convivència de quatre llengües en igualtat i respecte, la narració de les llegendes del llac de Constança, així com el record dels viatgers Gaziel, Eugeni Xammar i Josep Pla.

L'actual president de la Generalitat va fundar l'any 2008 l'editorial A Contra Vent. El 2012 va ser nomenat director del Born Centre Cultural. El 2015 va substituir Muriel Casals al capdavant d'Òmnium Cultural, deixant pas poc després a Jordi Cuixart. Ha escrit diversos llibres, entre els quals en destaquen Periodisme? Permetin! La vida i els articles d'Eugeni Xammar (2008) o Viatge involuntari a la Catalunya impossible (premi Carles Rahola d'assaig 2009).