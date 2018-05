El Cor de la UdG celebra els 20 anys amb professors i alumnes units pel plaer del cant

La dialèctica insalvable de l'aula que confronta estudiant i professor s'esfuma al Cor de la UdG, una institució cultural que, segons afirma el seu director i ànima, Joan de la Creu Godoy, uneix aquests dos col·lectius «pel plaer de cantar».

L'Aula Magna de la UdG, antiga església de Sant Domènec, acollirà diumenge (19 h) el concert de celebració del vintè aniversari del Cor de la UdG, que ha convidat a pujar a l'escenari també antics membres, i que oferirà, amb entrada gratuïta, un espectacle amb la participació de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

Gaudeamus Igitur («Alegrem-nos, doncs»), l'himne universitari, és sense cap mena de competència l'èxit o hit parade d'aquest grup coral, que també s'atreveix amb espirituals negres, temes tradicionals i música moderna com ara musicals.

El Cor de la UdG ha cantat a Pisa, Bolonya, Vigo, Tarragona, Granada, entre d'altres llocs, i ha enregistrat tres CDs els anys 2003, 2008 i 2015. I és que una dels seus objectius és no limitar-se exclusivament als actes acadèmics per tenir una presència estable a la ciutat amb participacions com la que fa al festival A Capella de Temps de Flors. Ofereixen entre 10 i 12 actuacions anuals, la meitat d'actes acadèmics universitaris com la inauguració de curs o els lliuraments dels doctorats honoris causa.

La institució es va fundar l'any 1998 a iniciativa de Joan de la Creu Godoy i Rita Ferrer. Fins aleshores, en els actes acadèmics, el Gaudeamus Igitur sonava enllaunat perquè havien de posar un CD. El professor Miquel Alsina és l'únic membre que es manté com a cantant del cor des dels orígens.

Com que està format majoritàriament per estudiants, un dels inconvenients del cor és que entre el 50 i el 70 per cent dels seus membres es renoven anualment. Godoy voldria millorat l'estabilitat i per això crida el professorat a forma-ne part. «Caldria motivar el professorat per aconseguir una major estabilitat», declara al Diari de Girona. El personal d'adminstració i servei és el tercer col·lectiu que pot participar al cor, i el que menys ho fa.

Ara hi ha uns 35 estudiants i només 2 professors. Han arribat a ser cinquanta. No tots són estudiants de música. Molts procedeixen de Medicina i de Lletres, facultats amb més tradició, però la majoria són de la Facultat d'Educació, que és on hi ha la seu del cor i on es fan els assajos. Molts estudiants són de Magisteri Musical, però també n'hi ha d'altres estudis. Molts han participat anteriorment en corals.

El director descarta que la gent s'hi apunti exclusivament pel crèdit acadèmic de recompensa que reben i afirma que ho fan «pel plaer de cantar».

El repertori el tria Joan de la Creu en funció dels seus gustos però «sempre pensant que jo m'hi senti bé, que els cantaires s'hi trobin bé i que el públic s'ho passi bé escoltant-nos», declara. Godoy ha fet una versió de Gaudeamus Igitur en una tonalitat més baixa, «apta perquè la pugui cantar també el públic», ja que «el públic ha de poder cantar un imne».

Joan de la Creu Godoy és llicenciat en Filosofia i Lletres en l'Especialitat Musicologia per la UAB (1991) i Professor Superior de Guitarra pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona (1995). Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació.