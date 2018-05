El festival de documentals In-Edit arriba a Platja d'Aro en versió en ruta

La quarta edició d'Estereofònics, la marca que aplega, des de l'any 2015, tots els festivals d'estiu a Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, s'estrena el primer cap de setmana de juny amb una triple proposta: la primera edició d'In-Edit on tour (1 i 2 de juny), la jornada de concerts inaugurals amb set actuacions de petit format als carrers de Platja d'Aro (dissabte 2 de juny · 17-20 h), i la primera actuació del nou Festival Propers a Castell d'Aro amb Enric Montefusco (diumenge 3 de juny · 18 h).

Per primer cop Platja d'Aro acull l'extensió territorial del festival barceloní de documentals musicals In-Edit, el més important del país, que amb la denominació In-Edit on tour, oferirà dues projeccions gratuïtes a l'aire lliure als Jardins de la Masia Bas de Platja d'Aro acompanyades, quan acabin, amb una sessió musical amb discjòquei i servei de bar; divendres 1 de juny: Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (22 h) i DJ Carlo Simula (23.45 h); i dissabte 2 de juny: Cassette (22 h) i DJ Chicleto (23.45 h).

Chasing Trane: The John Coltrone Documentary (John Scheinfeld, EUA, 2016) és una biografia clàssica que narra les experiències i les passions que van modelar el revolucionari so d'un saxofonista universal.