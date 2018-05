«Figueres es mou» programa 31 espectacles de dansa amb artistes internacionals

El festival de dansa 'Figueres es mou' ha programat 31 propostes artístiques, deu de les quals provinents d'altres països, en el marc de la 5a edició del certamen que se celebrarà del 3 al 8 de juliol. Els promotors de l'esdeveniment, Roger Fernández i Georgina Avilés, han presentat el cartell d'enguany en una roda de premsa on han manifestat "dubtes" sobre la continuïtat del projecte, que engloba activitats durant tot l'any com ara tallers en escoles i instituts de la ciutat. Fernández ha assegurat que no reben prou suport de l'Ajuntament per fer front a l'esdeveniment, que compta amb un pressupost de 60.000 euros. L'alcaldessa, Marta Felip, en canvi, ha afirmat que pràcticament tots els costos els assumeixen les administracions públiques. Malgrat les divergències, enguany el festival "s'obre" a la ciutat amb intervencions artístiques a diversos escenaris com La Rambla, la plaça Josep Pla, La Cate o l'Institut Muntaner. Hi participaran artistes provinents de Suïssa, Israel, França, el Regne Unit, Mèxic, el Japó, Grècia o Itàlia.