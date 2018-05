«Ja tenia diners abans amb la droga però ara estic més tranquil, prefereixo viure de la música»

Bad Gyal, C.Tangana i Young Beef han defensat avui la riquesa i la varietat de la música urbana espanyola i han rebutjat l'etiqueta de música 'trap' que els han posat, en una roda de premsa conjunta celebrada al festival Primavera Sound, que aquest any aposta amb força pel talent jove local.

"Em alegro que el Primavera s'hagi adonat del que hi ha aquí", ha dit el madrileny C.Tangana, convençut que Espanya pot arrebatar a Colòmbia la capitalitat de la música urbana cantada en espanyol perquè "Espanya és més burgesa que Llatinoamèrica i, a més, aquí hi ha més varietat".

El granadí Young Beef llançarà aquesta nit els seus versos salvatges sobre el públic de la jornada gratuïta del Primavera Sound al Parc del Fòrum i demà ho faran Bad Gyal i C.Tangana en el primer dia de pagament del festival.

En roda de premsa, els tres han estat d'acord en què tenen prou talent i nombre de seguidors com per estar al Primavera Sound.

"A els que critiquen al Primavera per programar-nos i diuen que aquest és un festival" indie "i que no fem res aquí, els hi diria que s'estan fent vells, comencen a dir el mateix que diuen els seus pares", ha argumentat C. Tangana.

"Que vinguin al meu concert, que els hi treuré 10 anys de cop", ha afegit la catalana Bad Gyal, que es presenta per primera vegada al Primavera Sound, però no és la primera vegada que trepitja un festival 'indie'.

També els tres han refusat les crítiques a que la presència al festial d'Amaia, guanyadora d'Operació Triunfo i representant d'Espanya a Eurovisió, estigui programada demà, compartint cartell amb Björk o Nick Cave.

On no han estat d'acord és en la forma d'encarrilar la seva relació amb la indústria musical: mentre que C.Tangana s'ha mostrat partidari de jugar a la lliga del 'mainstream' per "poder lluitar amb les seves mateixes armes", Young Beef ha defensat l''underground' perquè: "és el que em va donar tot, mentre que quan estava amb multinacionals, vaig conèixer persones que no m'han agradat. No vull que la meva música depengui de fills de puta amb vestit".

Per la seva banda, C.Tangana es sent "menys venut ara", que treballa amb una multinacional, que "abans, quan era cambrer per 4,9 euros l'hora i a sobre havia de callar i comportar-me com un esclau".

Els tres estan convençuts que la música urbana està conquerint el lloc que es mereix i, encara que creuen que hi ha molta gent que encara no els entén, també estan comprovant que cada vegada més músics d'aquesta escena es guanyen molt bé la vida, alguna cosa impensable no fa tant.

"Ja tenia diners abans amb la droga -ha recordat Young Beef-, però ara estic més tranquil i tinc menys estrès, prefereixo viure de la música. Treballo la meva merda i guanyo el meu diners, sóc el meu cap".

També han estat els tres d'acord en criticar la pena de presó que li ha caigut a Valtonyc, incomprensible per a Bad Gyal, que ha anunciat: "jo aquí a Espanya no em quedo, em piro quan pugui".

El suposat masclisme de les músiques urbanes també ha sortit en la conversa i els tres han trencat tòpics i s'han mostrat molt conscients del llarg camí que la societat té encara que recórrer en aquest tema.

"Jo sóc totalment feminista -ha sentenciat Young Beef-. Les noies estan sent molt valents denunciant coses, cal seguir per aquí, però no crec que calgui utilitzar les xarxes per encaixar als abusadors perquè això impedeix reeducar-los".