El Museu Dalí inaugura una exposició amb fotografies de Robert Whitaker

El Museu Dalí de Figueres exposa des d'aquest dimecres una mostra temporal amb 27 fotografies que Robert Whitaker va fer al geni empordanès i que mostren la part més "íntima" de l'artista. Les instantànies formen part d'un fons de 700 negatius del fotògraf, que la Fundació Gala-Salvador Dalí ha adquirit juntament amb els drets de reproducció. Es van captar entre els anys 1967 i 1972 i pràcticament totes tenen com a escenari Portlligat, excepte dues que es va realitzar a París i que són "una picada d'ullet" al maig del 68. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha assegurat que la tria no ha estat fàcil i que, de moment, només mostraran aquestes durant un any però que no descarten mantenir Whitaker en aquest espai, la Sala de les Loggies, amb noves fotografies més endavant. L'exposició relleva la de Phillippe Halsman, que s'ha pogut veure a la mateixa sala durant un any i mig.