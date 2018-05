Els onze finalistes del 47 Premi Crexells retiren les novel·les

Els escriptors Tina Vallès, Raül Garrigasait, Enric Umbert, Marcel Fité, Sílvia Soler, Teresa Muñoz, Carme Martí, Josep Lluís Badal, Alfons Cama, Max Besora i Vicenç Pagès Jordà han retirat les seves novel·les finalistes del 47 Premi Crexells, en desacord amb el jurat. Així mostren la seva disconformitat amb el jurat, que en la seva última reunió va aprovar incorporar quatre obres més a la llista de set finalistes que havien escollit els socis de l'Ateneu Barcelonès, convocant de la distinció. Pagès Jordà ha dit a Twitter: «De fet no em vaig presentar, o sigui que no veig que em pugui retirar. De tota manera, sembla que ningú vol guanyar en aquestes circumstàncies. Aquest any no hi pot haver premi. Hi ha temps per reflexionar i fer-ho millor l'any que ve».