El Dalí de Portlligat aflora en un exposició de Robert Whitaker, fotògraf dels Beatles

Un total de vint-i-set retrats de Salvador Dalí realitzats pel fotògraf que va treballar en diferents sessions amb la banda anglesa The Beatles, Robert Whitaker, es reuneixen des d'ahir en una exposició temporal que acull el Teatre-Museu de Figueres.

Salvador Dalí. Robert Whitaker. 1967-1972 és el títol de la mostra, que recull totes aquestes instantànies realitzades a Portlligat, residència del pintor i ara espai museístic, amb l'excepció de dues imatges preses a París.

L'adquisició per part de la Fundació Gala-Dalí del fons de 707 imatges de Whitaker ha permès idear aquesta exposició, que s'ubica a la Sala de les Loggies, on s'estarà tot un any.

Aquest espai es consolida així com lloc dedicat a la fotografia ja que, des d'abril del 2016, albergava una selecció de fotografies sobre Salvador Dalí de Philippe Halsman.

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, va explicar ahir en la presentació que l'objectiu és que el Teatre-Museu tingui presència en forma d'imatges de Dalí, «un artista que ha jugat com a pocs amb la performance».

Aguer va dir durant la inauguració de la mostra que tant al pintor com a Robert Whitaker els agradaven «les posades en escena», que van compartir des d'un sentit «irònic i intel·ligent».

En tot cas, «Whitaker tenia molt respecte per l'art», subratlla la directora, i recorda que ell «sempre deia que era fotoperiodista, però artístic».

El britànic es va desplaçar a Portlligat i París entre 1967 i 1972 per fotografiar Salvador Dalí després de conèixer-lo a través de l'historiador i col·leccionista Douglas Coopera.

Robert Whitaker s'havia fet popular pels seus retrats de The Beatles i un de John Lennon que apareix al costat de Dalí en una de les dues instantànies de la mostra captades a París, en aquest cas a l'hotel Meurice.

Aquelles dues fotografies parisenques són un gest de complicitat a la commemoració aquest any del maig del 68, segons va revelar Montse Aguer, qui també en destaca una en la qual Salvador Dalí apareix amb unes ulleres amb antenes davant la seva obra La pesca de la tonyina (1966-67).

«Dalí se les va posar perquè Whitaker li va dir que havia de pensar que era un pintor telepàtic», va detallar Aguer, per a qui «la idea del joc està molt present» en tota la selecció d'instantànies.

L'estètica 'pop art' és també molt present en l'exposició d'un fotògraf que va tenir accés a la intimitat de The Beatles i que va reflectir també amb la seva feina la legió de seguidors i allò que en ells provocava la música de la banda de Liverpool. Les instantànies de poses de Salvador Dalí es combinen també amb una sèrie de detalls del seu cos com les mans en una referència als sentits.

A Robert Whitaker, malgrat aquella relació amb figures com Dalí o els integrants de The Beatles, se'l coneix també pel seu treball en guerres com les del Vietnam, Cambodja, el Pakistan o Israel.

Durant un any, el Teatre-Museu de Figueres acollirà Salvador Dalí. Robert Whitaker. 1967-1972, el muntatge del qual ha estat dissenyat per Pep Canaleta de 3carme33, mentre que el grafisme correspon a Alex Gifreu.