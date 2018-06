Girona acollirà el rodatge d'una sèrie de Netflix

La ciutat de Girona acollirà el rodatge d'una nova sèrie de Netflix, anomenada "Recuerdos de la Alhambra".

Es tracta d'una producció coreana que emetrà la plataforma Netflix.

La sèrie es gravarà en interiors de la ciutat de Girona i els voltants durant el juny i juliol.

El càsting a la ciutat de Girona es va fer el maig i es buscaven homes i dones de 16 a 60 anys, segons deia l'anunci.

Aquesta setmana ha començat el rodatge a Granada, en llocs emblemàtics de la ciutat com l'Alhambra o el Passeig de los Tristes.

Es tracta d'una producció del director coreà Ahn Gil-Ho, responsable de sèries com "Stranger", actualment disponible a Netflix, i el protagonista és Hyun Bin, un dels actors coreans més famosos i amb més projecció internacional.

La previsió és que la sèrie s'estreni la tardor i l'argument gira al voltant d'un grup de coreans que visita Granada a la recerca d'aventures i inclou "un toc d'història romàntica".

El setembre de fa dos anys, ja es va rodar una altra sèrie coreana a la ciutat de Girona i també a Tossa de Mar. Es tracta de "Legend of the blue sea" i es va estrenar el novembre del mateix any amb un gran èxit.