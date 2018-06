La primera edició del Temps d'Art a Girona aposta per la fotografia i les arts visuals

La primera edició del Temps d'Art a Girona vol convertir la ciutat en un «epicentre cultural» de la creació contemporània en l'espai públic. Comptarà amb una trentena d'activitats repartides en 21 espais diferents que tindran lloc de l'1 al 24 de juny.

Com ja es va anunciar fa unes setmanes, la iniciativa neix com a «paraigües» d'esdeveniments artístics ja existents –com ara la mostra creativa d'estiu La Volta, Urban Sketchers o el Festival Internacional de Land Art– alhora que aporta noves propostes relacionades amb la fotografia contemporània, la pintura grafit o les visites guiades.

Entre les novetats, hi ha la proposta d'Art In Motion on dotze artistes convidats pintaran cinc cubs de gran format al Parc Central en directe que es col·locaran a diferents punts de la ciutat, així com una mostra fotogràfica al carrer amb 48 fotografies d'autors gironins impreses en lones que s'exposaran en l'espai públic. El festival Inund'Art donarà el tret de sortida del Temps d'Art aquest divendres.

Ahir es va donar a conèixer el gruix de la programació del Temps d'Art a Girona. Pel que fa a fotografia, les propostes se centraran sobretot el dissabte 16 de juny amb la inauguració de l'exposició de fotografia al carrer Temps de foto amb obres d'Israel Ariño, Marta Negre, Carles Palacio, Jordi S. Carrera, Marina Calahorra, Javier Luengo i Martí Artalejo.

En total són 48 fotografies impreses en lones que es veuran en punts com ara Sant Fèlix, el carrer Ballesteries, Ciutadans i el pont de Pedra.

Aquell mateix dia s'inaugurarà Un món paral·lel, comissariada per Joan Fontcuberta, que reuneix el treball de set artistes que utilitzen Google Street View per explorar conceptes com territori, tecnologia i la representació de la realitat virtual. Aquesta mostra, que es podrà veure fins al 23 de setembre, es complementa amb una conferència i dues visites guiades amb el comissari.

L'Art in Motion tindrà dotze artistes pintant cinc cubs de gran format (fan 2,3 metres per cada cara) i un cop acabats, s'exhibiran a diferents punts de la ciutat. Flan not rules, Cristina Lliurat, Mateu Targa, Jofre Oliveres, Eledu, Xupet, Werens, Andrea Btoy, Fer Krueger són alguns dels convidats. Serà el 9 de juny a l'espai del Parc Central.

També s'ha programat una ruta en bicicleta, pensada per al públic familiar, des d'on es descobriran algunes de les intervencions artístiques a l'espai públic, com ara escultures o les obres del Festival Internacional de Land-Art Art-Gavarres-Girona.

Els visitants podran participar en la instal·lació titulada Before I die a l'Estació Espai Jove, on es convida a anotar allò que cadascú vol fer abans de morir. La idea és de l'artista Candy Chang.