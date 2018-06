El Festivalot triomfa amb el canvi a la Devesa

No hi havia cavallets, ni autos de xoc, ni la sínia. Però en canvi sí que la Devesa era plena ahir de música, famílies, nens i somriures. La quarta edició del Festivalot va triomfar amb un canvi d´escenari, del Barri Vell a l´Auditori i el parc dels plàtans, que va ampliar l´espai i les comoditats per als milers de persones que hi van desfilar durant una maratoniana jornada. Per un cap de setmana va semblar que les Fires s´avançaven mig any, amb l´excusa de gaudir d´una àmplia proposta musical combinada amb zones de joc, de lectura, d´esbarjo i de food-trucks. La previsió dels organitzadors, la productora d´Els Amics de les Arts, era de rebre uns 15.000 assistents entre ahir i avui però vist l´èxit d´ahir, qui sap si van filar curt.

El punt àlgid de la jornada es va viure a les cinc de la tarda amb l´actuació gratuïta d´El Pot Petit, concert sorpresa fins dijous i que va portar milers de persones a la Devesa seduïts per un dels grups de moment. Per si amb la Jana i en Pau no hi hagués hagut prou gresca, al tram final van compartir escenari amb Els Amics de les Arts, que van interpretar Jean-Luc. El dia enfilava ja la recta final, amb un fi de festa amenitzat per Marinah, l´excantant d´Ojos de Brujo. Un toc de mestissatge va tancar una multitudinària jornada beneïda per un dia esplèndid i per la comoditat del nou espai, a la Devesa, amb més ombra i zones de descans que les que hi havia en l´anterior ubicació, la plaça del Pallol, al Barri Vell.

Abans de tot aquest fi de festa, el matí havia començat potent. Hi va haver una mica de tot. Hits, concert per a nadons va trencar el gel, seguit per dues sessions de Blaumut, amb un repàs als seus temes més coneguts. Divendres a la nit eren a Piera. De matinada, carretera i manta cap a Girona per a quarts d´onze del matí tornar-hi a l´Auditori. Van actuar, a més, acompanyats pels cors infantils Vivace i Allegro per donar un altre vernís al seu particular so. No van faltar temes com Bicicletes, Pa amb oli i sal o Les 7 i quart.

A la tarda l´Auditori es va tornar a omplir amb un clàssic del Festivalot, Damaris Gelabert, mentre en els escenaris gratuïts, des del matí, havien triomfat Els Beatles amb Abbey Road, la sessió de DJ´s amb Els Amics de les Arts i Jaïr Domínguez, Roger Canals, el Circ Vermut, l´Espai de la Llum i les zones d´esbarjo i jocs. El Festivalot no s´atura i avui proposa un altre dia frenètic. A l´Auditori hi actuaran Mishima, Els Catarres i Manu Guix. Als escenaris gratuïts, Smoking Stones, Dani Miquel, Xiula i Mazoni, entre d´altres.