El projecte de col·laboració entre El Celler de Can Roca i el BBVA arriba a Catalunya

El projecte de col·laboració entre El Celler de Can Roca i el BBVA endegat l´any 2013 i que ha recorregut ja diversos països del món i indrets de l´Estat arriba finalment a Catalunya. La iniciativa inclou tres beques de quatre mesos de formació al restaurant dels germans Roca per a tres estudiants del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Barcelona (CETT); accions formatives per a empresaris locals, empleats i estudiants d´hostaleria; i un menú homenatge a la cuina catalana ideat pels restauradors gironins i que oferiran properament a Barcelona.

Catalunya és la sisena parada de la gira del projecte de BBVA i El Celler de Can Roca per diferents comunitats autònomes. La col·laboració entre l´entitat bancària i el restaurant gironí va començar l´any 2013 amb gires d´àmbit internacional, i el 2016 van arrencar la seva versió per diversos indrets de l´Estat.

En cadascuna de les parades la iniciativa permet becar estudiants d´una escola d´hostaleria local. En aquest cas, seran tres alumnes del barceloní CETT els que gaudiran de quatres mesos de formació a El Celler de Can Roca.

D´altra banda, la Gira BBVA inclou una sèrie d´accions formatives, destinades a empresaris locals, empleats i estudiants d´hostaleria. En aquest cas, els germans Roca han organitzat sessions adreçades a més de 200 empresaris de Barcelona i Girona.

Finalment, els restauradors gironins elaboraran un menú especial inspirat i dedicat a la gastronomia catalana. El menú se servirà properament en un indret barceloní encara sense per descobrir. Estudiants del mateix CETT també col·laboraran en la preparació i el servei del sopar.