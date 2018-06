El Mercat de Música Viva de Vic reivindica el paper d'impulsor de la indústria

El 30è Mercat de Música Viva de Vic encetarà l'edició d'enguany amb un concert especial per on passaran músics que han actuat en algun moment de la seva història o hi tenen alguna vinculació especial. El director artístic, Marc Lloret, ha explicat des de l'Atlàntida de Vic que de moment ja hi ha confirmats alguns noms com Dolo Bertran, Miquel Gil, Núria Graham, David Carabén, Kike Morente, Chicuelo, Andrea Motis o Lluís Gavaldà.

El músic Jaume Manresa els acompanyarà al piano i tot l'espectacle servirà per retre homenatge a aquests 30 anys de mercat i també per reivindicar-se en el seu paper com a un dels impulsors de la indústria musical del país.

Lloret no ha volgut desvetllar massa detalls de l'espectacle coral, però ha assegurat que el punt de partida és "molt engrescador".

La nova edició del MMVV, amb una seixantena de concerts confirmats, s'instal·larà a Vic del 12 al 16 de setembre, amb el Teatre l'Atlàntida com a epicentre, però amb concerts també a la Plaça Major, el Sucre, la Plaça dels Màrtirs i els carrers de la ciutat.

Segons Lloret, la seixantena de propostes que de moment hi ha confirmades s'han escollit sota un criteri volgudament divers i pensat tant per a programadors públics com privats.

Com cada any, el mercat s'obre a dues línies definides, la de mercat i la de festival, amb estrenes que proposen descobrir nous estils i grups, però també amb propostes més festives i lúdiques.

Entre els artistes que estrenaran projecte durant el 30è Mercat de Música Viva de Vic hi haurà Joan Miquel Oliver, l'ex Antònia Font, Clara Penya, Ivette Nadal, Chicuelo, Alba Carmona o Joan Colomo. Joana Gomila, Eva Fernández, Nyandú, Toti Soler i Gemma Humet o l'ex Txarango Marcel Lázara i Júlia Arrey.

També es podran veure els nous projectes de Marc Parrot, Orpheus XXI, Xavi SF o The Pinker Tones i Quartet Brossa, guanyadors del darrer premi Puig-Porret. De la seixantena de grups que conformen el cartell, les estrenes ja sumen 30 artistes, una xifra lleugerament superior a l'any passat.

Clara Penya portarà a Vic el seu vuitè treball, 'Estómac', on busca desconstruir la idea de l'amor romàntic tal com s'entén avui dia a través del jazz, el pop i l'electrònica.

Alba Carmona, l'ex vocalista de Las Migas, farà el seu debut en solitari a Vic. Eva Fernández amb 'Yo pregunto' farà una selecció de poemes de Pizarnik, Storni, Costafreda i Cortázar musicats i composats per la cantant.

La poesia també serà present al primer disc conjunt de Toti Soler i Gemma Humet 'Fins la fi del temps', on posen veu a Papasseit, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Vinyoli o Brel, entre d'altres.

El guitarrista Chicuelo preestrenarà d''Uña y carne', un projecte que sortirà a la llum el mes de novembre. També s'escoltaran al mercat en primícia les noves cançons de Joan Colomo amb la banda, i el nou disc de Joan Miquel Oliver després d''Atlantis'. Xavi SF i la seva banda estrenaran a la Jazz Cava 'De los delfines solo nos cuentan maravillas'.



Projectes singulars i públic infantil

Lloret ha explicat que el MMVV també donarà cabuda a tot un seguit d'espectacles "singulars", com el de Marc Parrot. Sota el títol de 'Refugi', el músic presenta un espectacle íntim i personal amb la direcció escènica de Los Galindos.

Parrot instal·larà una carpa pròpia, que és amb la que farà la gira, i que té espai per entre 80 i 100 persones. Una altra de les propostes que s'emmarquen com a projecte especial és Orpheus XXI, un conjunt de músics formats per músics immigrants i refugiats procedents de diversos punts de la Mediterrània, sota la direcció de la Fundació de Jordi Savall.

Enguany el mercat duplicarà la programació destinada a públic familiar amb concerts el matí i a la tarda. Marc Lloret ha explicat que això no només es fa perquè han notat una demanda per part del públic, sinó també perquè hi ha programadors que estan interessats en aquest tipus d'espectacles. Es passarà de dos a quatre concerts i es repartiran entre el matí i la tarda de dissabte.



Festival lúdic i festiu a la Plaça Major i el Sucre

Els escenaris més multitudinaris del mercat on es concentren les propostes en clau de festival són la Plaça Major de Vic i el Sucre. En aquests escenaris és on arrencarà la gira de comiat de Dr Calipso, el nou disc dels osonencs Nyandú, les propostes de Paula Valls, Roba Estesa o Dj Txako.

Tot i que el cantant mallorquí ara mateix es troba a Suïssa, al Sucre també s'hi ha programat un concert de Valtonyc. Els Amics de les Arts, Obeses, Els Catarres, Ebri Knight i Smoking Souls completen la programació més popular.



Vic, ciutat de música

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha fet balanç dels 30 anys de mercat a la ciutat i ha destacat que es tracta d'un projecte "molt consolidat". "Tothom sap que els inicis no van ser fàcil però la qüestió es que amb 30 anys el projecte és sòlid i s'ha professionalitzat". A més, "ha servit d'ajuda per a tot el sector musical del país", ha destacat.

Segons l'estudi anual que realitza la UOC, el mercat té un impacte econòmic de 3,6 MEUR (2016). El pressupost per a la 30a edició del MMVV és de 826.900 euros.