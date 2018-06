El nombre de sales de cinema creix un 1,8% el 2017, primer augment en deu anys

El nombre de sales de cinema va augmentar un 1,8 per cent el 2017, fet que suposa la primera pujada en l'evolució del nombre de sales des del 2007, tal com reflecteix l'Anuari del Cinema 2017, publicat ahir per l'Institut Cinematogràfic i de les Arts Audiovisuals (ICAA). En concret, les sales amb activitat registrades el 2017 van ascendir a un total de 3.618, 64 sales més que les 3.554 de 2016, encara que si es compara aquesta xifra amb la del 2007, primer any de l'evolució que mostra aquest anuari, el nombre de sales de cinema es va reduir a Espanya en un total de 678.