La plaça dels Jurats serà l'escenari de la primera edició del festival Solar Sounds «Food & Music»

Aquest dissabte, la plaça dels Jurats de Girona acollirà la primera edició del festival Solar Sounds Food & Music, un esdeveniment que amb la música electrònica com a protagonista també comptarà amb food trucks, mercats, tallers i activitats per a tota família. La cita ?que és gratuïta? començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 10 de la nit.

El festival neix de la mà de Take Control Group, una promotora d´esdeveniments de música electrònica fundada a Girona i que, en els seus dos escassos anys de vida, ja ha programat diverses festes d'aquest estil arreu de les comarques gironines, com també a Barcelona. «Vam adonar-nos que a Girona hi havia un buit pel que fa a música electrònica», comenta l´Oriol Fernández qui, juntament amb l´Eloi del Valle, són codirectors de Take Control Group. «Tot va començar entre amics. Muntàvem festes a casa d´un o altre i, a poc a poc, la cosa va créixer i professionalitzar-se amb sessions a guinguetes, locals o terrasses d´hotels. Ara, per celebrar aquests dos anys hem organitzat el nostre primer festival», afegeix l´Eloi.

L´esdeveniment tindrà dues parts diferenciades. D´una banda, de les dotze del matí a les quatre de la tarda, tindrà lloc el «Mini Solar»: un seguit de tallers i activitats relacionats amb la música que estan dirigits a tota la família, tot i que, especialment als més petits. De l´altra banda, de les quatre de la tarda a les deu de la nit, hi haurà els sets dels discjòqueis. Actuaran quatre reconeguts artistes de l´escena gironina: Scoom Legacy, Enai, Kid Rose i Volpini ?aquest darrer guanyador del concurs de l'escola de música avançada i so EUMES?. Tots ells destaquen pels sons i ritmes house, deep o techno i, com afirmen els organitzadors de l´acte, «actuaran entre un molt bon ambient». En cas de pluja, la cita es traslladaria al Centre Cultural La Mercè.

Scoom Legacy, Enay, Kid Rose i Volpini; els discjòqueis que actuaran al Solar Sounds Food & Music · DdG / Facebook

Pròximes edicions

«Ens agradaria que el Solar Sounds Food & Music no sigui efímer, sinó que tingui una continuïtat i l´oportunitat de celebrar més edicions, sigui a la ciutat de Girona o a altres municipis». Aquesta és la voluntat dels seus organitzadors que, alhora, seguiran programant festes de tardes arreu del territori gironí. «Hi ha la sensació que Girona està adormida i no és pas cert. A vegades la gent necessita tan sols una espurna que els faci moure i aquesta espurna vol ser Solar Sounds», afirma l´Oriol Fernández.

A l´estiu, a la Costa Brava

En dates estivals, Take Control Group programarà diverses festes a la Costa Brava. Estarà present a la primera edició del Culturefest, un festival d´oci cultural que se celebrarà del 2 al 12 d´agost a Calonge i Sant Antoni; a la guingueta La Cometa de Palamós durant la revetlla de Sant Joan i al Canalla del Port d´Aro de Platja d´Aro.