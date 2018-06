Macaco actuarà a la platja d'Empuriabrava en el festival Sons del Món

El festival Sons del Món Vi & Music de Roses (Alt Empordà) ha donat a conèixer aquest dimecres el nom de l'artista que actuarà a la gran festa que es fa a la platja d'Empuriabrava. Serà Macaco que oferirà un concert el 13 de juliol a dos quarts d'onze de la nit. L'entrada serà gratuïta. Aquell dia, a més, coincideix amb la celebració de la Festa Major del Carme. D'aquesta manera, el barceloní pren el relleu a Chambao que l'any passat va omplir de gom a gom l'espai. La música festiva de Macaco ha traspassat fronteres i compta amb un públic internacional fidel a indrets com Llatinoamèrica o EUA. Al llarg d'aquest any està previst que publiqui el seu vuitè disc d'estudi.

El festival Sons del Món que uneix música i vi de l'Empordà ha donat a conèixer aquest dimecres la darrera incorporació de l'onzena edició que es farà del 6 de juliol al 4 d'agost. Es tracta de Macaco que actuarà el 13 de juliol a la gran festa a la platja d'Empuriabrava.

La programació d'enguany inclou un total de catorze concerts, deu de gran format i quatre en cellers. Entre els artistes internacionals, hi ha Gloria Gyanor, la diva de la música disco dels 70' i 80' que està de gira celebrant els 40 anys del mític tema 'I Will Survive', així com el compositor i pianista anglès Michel Nyman, que obrirà el festival amb un concert a la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries.

També s'ha programat l'actuació de la banda jamaicana Inner Circle, coneguda per temes com 'Sweat (A La La Long)', que celebra 50 anys de carrera, juntament amb d'altres noms com Sergio Dalma, Antonio Orozco, Manu Guix, Maria del Mar Bonet, Els Catarres, SAU 30 i Joan Dausà, entre d'altres. Els organitzadors esperen superar els més de 20.000 espectadors que van assistir al festival l'any passat.