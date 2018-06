«Tocar The Ramones és com competir a l'olimpíada»

Entrevista al bateria i únic supervivent de The Ramones, la banda amb la qual va actuar a Girona l'any 1993.

Va canviar la història de la música l'apariciò de The Ramones amb el seu punk-rock?

Sí, la vam canviar. A moltes bandes d'arreu del món els va agradar el que fèiem i van intentar imitar-nos, cosa que ens va fer molt feliços. Vam començar una cosa totalment nova. En cap moment nosaltres hem dit o suggerit a ningú què ha d'escoltar, però la gent va començar a escoltar-nos i vam aconseguir una acceptació mainstream.

El virtuosisme i el domini tècnic no era el punt fort de The Ramones. Per tant, no cal ser un gran instrumentista per ser influent?

És molt difícil tocar la música dels Ramones. És com fer exercici, com competir a les olimpíades. Són cançons molt ràpides, sense parar. Ara, els cantants paren quan estan cansats, i parlen, es prenen un respir per beure aigua... Nosaltres no fem això. Mai ens ha agradat. Quan veiem els joves parar i xerrar, pensem: «Veus, ja estan cansats». Nosaltres, en canvi, mai hem volgut fer això, mai hem volgut subjectar la nostra energia de cap manera.

Quin és el llegat dels Ramones? A quins grups es pot veure?

El nostre llegat està pràcticament a tot arreu. Per exemple, Green Day, Rancid, en certa manera Pearl Jam... hi ha moltes bandes que em recorden el nostre so, cosa que em fa sentir molt orgullós.

Què aportarà el guitarrista de Bad Religion, Greg Hetson, al concert d'aquest divendres al festival In-somni de Girona?

La guitarra. És un gran guitarrista de punk. Bad Religion és una banda que està dins del nostre mateix cercle. Té una idea molt clara del que significa tocar aquest tipus de música, perquè ho ha estat fent durant molt temps. Així doncs, ens sentim molt segurs tocant amb ell i estem molt excitats.

El repertori seran temes mítics de The Ramones, com Blitzkrieg Bop o I wanna be sedated?

Sí, aquesta és la idea. Repassar alguns dels temes més coneguts.

Podem afirmar que vostè lidera el millor grup de versions de The Ramones?

No som un grup de versions. Toquem temes de The Ramones però no som una cover band. Cada músic té personalitat.

Quina vigència té el «sexe, drogues i rock'n'roll» en l'escena musical?

No n'hauria de tenir cap. Per ser músic has d'estar en bona forma. Si vols que la teva carrera duri, evidentment t'has de cuidar. Recomano a tots els que comencen en un grup que facin bondat. Això només són frases.

Com porta la lluita amb el que anomena «els propis dimonis?»

Vaig tenir un problema amb la beguda i vaig haver de deixar la música. Em vaig esforçar molt a superar l'adicció. Ara puc dir que tot està bé.

Molts grups dels EUA es posicionen políticament contra Trump...

Jo soc demòcrata i, per descomptat, no aguanto en Trump. La seva presidència no ha afectat en res el món de la música. Per sort vivim en un país lliure i tothom té la llibertat de cantar sobre el que vulgui sense cap mena de problema.

L'any 1993 va actuar a Girona amb Johnny, Joey i C.J. Ramone. Dos d'ells ja no hi són.

I el tercer, C.J., que sí està viu, va substituir Dee Dee, que tampoc està entre nosaltres. Recordo aquell concert de Girona i també un altre a l'aire lliure amb un fred que pelava.