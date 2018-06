Bombes artístiques per combatre el terrorisme

La festa dels pastors és una trobada cultural que es ve realitçant des de fa set anys al nord d'Àfrica, més precisament, en Kasserine, Tunísia, al peu de la muntanya Vencejo a Semmama, (Sbeïtla). Es tracta d'una "jamboree" (trobada de races i cultures) en contra del terrorisme.

L'escenari del mateix és una zona assenyalada per la seguretat nacional tunisiana com a molt perillosa per la presència de gihadhistes. Des de les pàgines webs de diferents consolats del món es recomana no acostar-s´hi.

Paradoxalment la temible presència del terrorisme, va aconseguir destapar una crua realitat social davant els ulls del món que està instal€lada i coberta des de fa molt més temps que els tristament cèlebres atemptats a les costes tunisianes o del famós Museu del Bardo.

Les històriques injustícies socials de la perifèria tunisiana són les que van fer que a Kasserine, cal no oblidar-ho, esclatés el començament de l'anomenada Primavera Àrab.

Una realitat social que els artistes ens entestem primer a poder visibilisar i denunciar per posteriorment buscar, on sigui possible, l'ajuda humanitària necessària per pal€liar la situació i l´esperança immediata de poder començar a revertir en funció de construir aquest món millor tan pregonat per molts en els escenaris on actuen els poderosos de la política, veritables responsables de l'ordre social mundial i de la destinació de la humanitat.

Artistes locals, de Tunísia capital i vinguts de tot el territori perifèric més proveïdors i periodistes dels cinc continents i la delegació d'artistes que hi vam anar des de Girona ens vam fer presents en Semmama sense fer cas als consells consulars.

A més els de Girona, vam tenir l'honor de sentir-nos convidats d' "honor" sense necessitat de cartes protocol€làries entre administracions tant de Tunísia com de Catalunya, en nomenar-se per part de l'organització a aquesta última nació, com a convidada d'honor del festival. Estelades i llaços grocs van tenir el seu lloc destacat més enllà de tot convencionalisme o de protocols absurds. La república es practica, es fa i es construeix i així ho hem fet els que vam viatjar a Tunísia a explicar també les injustícies que es viuen al Principat.

Els mapes culturals de les administracions del món justifiquen la seva tasca política i els seus pressupostos per a cultura però sempre hi va haver i hi haurà artistes populars que no entrem dins dels marcs establerts pels sistemes de torn.

Som artistes del poble i per al poble, prenem el veritable pols social perquè ens involucrem visceralment en les causes socials sense necessitat d'apel€lar a estadístiques de públics que de vegades només existeixen perquè els indicadors impersonalisados als quals apel€la la cultura oficial com ara enquestes, nombres de visitants (les més de les vegades dibuixats només per justificar el seu funcionament), entrades (la majoria de vegades de cortesia), codis postals, etc ... així ho assenyalen.

La demostració més fehaent del que expresso ees dona en les relacions i amistats generades entre les persones que assistim i els locals.

Més enllà de tot el que pugui exagerar la meva condició de republicà i d´"argentí", la realitat és la que ens indica que es va tractar d'una experiència cultural col€lectiva i compartida amb artistes de diversos llocs del món: França, Espanya, Catalunya, Argentina, Alemanya, Itàlia, Xile, Brasil, Algèria, Palestina, Guinea, Senegal, Camerun, Mauritània, Anglaterra, Estats Units entre d'altres i amb representació de mitjans de comunicació i de cadenes televisives de les més importants del món.

Va ser una trobada amb força sacsejades (i també amb intents de sabotatge i provocacions internes a les quals afortunadament i pel fet que precisament que tothom es coneix, ningú va respondre) en pro de la seguretat i integritat de les persones presents, mitjançant la presència militar, camions blindats i personal de seguretat nacional, que van acompanyar els artistes en cadascuna de les seves sortides.

Orgullosos artistes que proposem la cultura de la vida contra la de la mort i també com els dels lloc volen, una de pròpia seguretat republicana que sobrevoli les muntanyes com una àguila justiciera.

Com bé assenyala la jove tunisiana Merien Refai, amant de les lletres i deixebla de Helali, la trobada va ser "un sublim mestissatge cultural i artístic. Les llengües, les notes, les veus i els esperits s'han besat per crear un ambientre primaveral ple d'amor, afecte i solidaritat ".

A més del que fa al pla cultural hem d'assenyalar que hem gaudit de l'hospitalitat (des de l'hotel més luxós amb piscina fins a la casa més humil entre les muntanyes), la protecció cos a cos dels locals, com així també de la seva típica, picant i original gastronomía.

L'esdeveniment en principi planificat per al mes d'abril va ser posposat pel Ministeri de Seguretat davant la perillositat que corria el mateix davant un context d'elecció, i finalment va tenir lloc del passat 9 al 14 de maig.

En el context de la trobada, els gironins, van visitar amb el seu art, les escoles rurals tant infantils com de Liceu, en les filles més castigades a nivell social de Kasserine, Sbeitla, Semmama i en El Vencejo on Adnen Helali el professor i pastor cosmic (el home faro que il€lumina el camí a la seva població), ha vingut treballant des de fa anys.

Des de la creativitat Helali va aconseguir muntar un dispositiu de muntanya capaç d'atraure la joventut a partir del teatre, la dansa i l'art en funció de conscienciar i formar a les persones, en la seva majoria humils pastors de les zones muntanyenques del lloc, a viure amb orgull de pastor el cuidat de les seves espècies, dels fets hilats, del romero, així com també instruir-los en una educació en valors des de l'alfabetització fins a la utilització de l'intel€lecte en defensa de la vida, la bellesa.

Helali està canviant poc a poc l'estigma d'un discurs oficial que marca a les muntanyes com a perilloses creant un entorn segur, alegre i de convivència pacífica per els del lloc..

Pel que fa a la periodista tunisiana, Chadha Haj Mbarek assenyala: "Adnen Helali amb el seu somriure generós, sense vacilació, va obrir les portes de la muntanya als seus convidats de tot el món, malgrat els obstacles ja de la marginació com una escultura epic de supervicència, sense límits a la seva activitat i avansant en la seva projecte ".

L'objectiu general del projecte d'aquest semi-lunar és més que clar, que els seus habitants no caiguin en temptatives extremistes i que no es podran cooptar per l'amenaça del terrorisme jigadhista que, com hienas, aguanta a la nit amb els seus atractius morts de mort.

Avui a Tunis es pot reivindicar i cridar amb orgull, especialment des del Vencejo, l'apropiació d'una muntanya com el primer centre cultural i capital de les muntanyes del món.

Els participants de Girona en el nostre final d'equilibri coincidim que el partit va ser molt positiu i tot gràcies a l'art que cada un dels artistes viatgers hem pogut aportar, realitzant concerts, lectures de poemes i fins a tallers d'expressió artística.

Coincidim també en què és necessari visibilitzar la situació extremadament dura que viuen els pastors i jo que no sóc ningú, però sóc i que a més m'agrada donar-me la nota, des d'aquest modest article d'opinió, promulgo davant la acadèmia sueca, la candidatura del professor de francès Adnen Helali, poeta, emprenedor social i activista cultural nascut a Semmama, com a candidat per la seva dedicació i tasca enfrontant-se creativament al terrorisme en funció de la harmonia als pobles de muntanya, a rebre el Premi Nobel de la Pau.

No ho dic pel reconeixement del simbolisme i l'honor del mateix, que segur que Helali reconegui i agradaria, sinó llanamente pel diners que podria rebre per ajudar a ampliar el seu treball i el dels seus seguidors a benefici de la causa de la seva gent i la seva gent.

La delegació de Girona va estar formanda per: Consol Vidal i Riera (la poeta del desert); Edu Sívori Alt (Poesia Social i Tallers d'expressió artística); el grup musical i de dansa "Sona de risc" (Esther Roca Vila i Josep Subirana), la cantant Olga Beresa amb la seva bandurra ucraniana i el periodista Joan Albert Argerich testimoniant tots els meus moviments de la delegació.