Els joves talents Ali Arango, Marco Piperno i Flavio Nati actuaran al Festival de Guitarra

El Festival de Guitarra Girona Costa Brava es nodrià aquest estiu especialment de joves talents com el cubà Ali Arango (5 de juliol, Auditori Viader de Girona), i els italians Marco Piperno (30 de juliol, Alfolí de la Sal de l'Escala) i Flavio Nati (14 d'agost, església de Fanals, Platja d'Aro).

Josep Manzano, director del festival, va presentar ahir una programació que té «guitarristes dels cinc continents», molts dels quals «figures emergents que mostraran al públic el nou virtuosisme» i que oferiran un repertori principalment de música clàssica.

Manzano, que al seu torn actuarà amb Carlos García-Benítez (16 d'agost, Platja d'Aro), va remarcar aquesta alta presència de «joves talents» i també va subratllar la programació de l'espectacle The Way to Aleppo (11 de juliol, Auditori Viader de Girona), un concert amb músics sirians amb instruments exòtics, organitzat conjuntament amb la Plataforma Girona Acull, i que tindrà un marcat sentit reivindicatiu en favor de la causa dels refugiats.

Entre el 4 de juliol i el 20 de setembre es durà a terme aquesta programació a les localitats de Girona, Platja d'Aro, Llançà (retorna al festival després de dos anys), Santa Cristina d'Aro, Palamós, Castelló d'Empúries, Empuriabrava i l'Escala.

Segons Manzano, tant el cubà Ali Arango (resident a Barcelona) com els italians Marco Piperno i Flavio Nati són habituals guanyadors de concursos de guitarra. Mèrits semblants arreplega també el jove León Salcedo (12 de juluiol, Auditori Viader), que a més a més oferirà l'endemà una conferència, de manera que en la seva 15a edició, el Festival incorpora les sessions acadèmiques.



Cicle als Barris

Una altra de les novetats serà el Cicle als Barris, que anirà a càrrec de músics de Girona (David Coll, Albert Bosch, Josep Manzano i Francesc Ubanell) i oferirà quatre concerts pedagògics sobre estils diferents.

El festival combina els concerts gratuïts amb els de pagament i també la taquilla inversa.

Un altre concert especial serà el de Pedro Burruezo (26 de juliol, biblioteca Iu Bohigas de Salt), amb l'espectacle Llaüts, mandoles i guitarres/Dervishes & Troubadours del músic i compositor de Sant Feliu de Guíxols.

En total són prop d'una trentena d'activitats que tenen el suport institucional principal de l'Ajuntament de Girona i també el patrocini d'algunes empreses i petit comerç local.