Love of Lesbian i Marlango, caps de cartell del festival Tempo Sota les Estrelles de Girona Love of Lesbian seran caps de cartell del festival gironí

Love of Lesbian i Marlango són els caps de cartell del desè Tempo sota les Estrelles, el festival d'estiu de Girona que aquest any s'adapta als horaris europeus. Per això, amb l'objectiu de garantir el descans dels veïns, l'organització ha programat més concerts de migdia i tarda i les actuacions a l'Auditori de la plaça dels Jurats no s'allargaran fins més enllà de la mitjanit. Com a novetat, aquest 2018 el festival també inaugura una nova secció, el 'Talents Tempo', que vol donar l'oportunitat als nous talents artístics gironins per donar-se a conèixer. Aquestes actuacions es faran a l'escenari gratuït del Village, situat al passeig Arqueològic. El Tempo sota les Estrelles tindrà lloc del 19 de juliol al 12 d'agost. El festival gironí celebra la seva primera dècada havent programat fins a 115 concerts, dels quals el 40% han estat gratuïts.

Les nits d'estiu a Girona són sinònim de Tempo sota les Estrelles. El festival arriba aquest 2018 a la seva desena edició i porta com a caps de cartell Love of Lesbian i Marlango, que compartiran escenaris amb altres artistes com Emmanuel Djob & La Jove Big Band de Girona, el trio de Brooklyn Tortured Soul, els novaiorquesos Lucky Chops o el cantant Halldor Mar.El Tempo sota les Estrelles girarà al voltant de dos escenaris: l'Auditori (situat a la plaça dels Jurats i on s'hi faran concerts de soul, jazz, swing i pop) i el Village (aquest, al passeig Arqueològic, i que oferirà una programació eclèctica amb pop-rock, blues, jazz, funky, indie i rumba).

El festival marida música i gastronomia i aquest any, com a novetat, incorpora també la Terrassa Tempo: un espai pensat per a grups i trobades d'empresa, on poder fer-hi sopars i, en paral·lel, gaudir dels concerts que tinguin lloc a l'Auditori.El director del festival, Albert Candela, ha destacat que aquest 2018 el certamen canvia horaris per adaptar-se als europeus. "Tenim com a prioritari garantir el descans dels veïns; per aquest motiu, hem plantejat una programació amb més concerts de migdia i tarda", ha subratllat.

A més, dins aquesta voluntat, les actuacions a la plaça dels Jurats no s'allargaran fins més enllà de la mitjanit. I l'horari del Village s'allargarà com a màxim fins a dos quarts de dues de la matinada durant els caps de setmana.Nous talentsAquest any, el festival d'estiu gironí estrena una nova secció: el Talents Tempo. Seran concerts que es faran al Village i que posaran l'escenari a disposició dels nous talents gironins que volen una oportunitat per donar-se a conèixer. La nova secció s'ha impulsat en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, l'Espai Margà i l'Escola de Música Moderna de Girona.

A més, dins aquesta línia, el Tempo també incorpora dins la seva programació el projecte Girls Young Talent, de l'escola de noves arts aplicades Sarriart. Una iniciativa perquè les noies demostrin el seu talent vocal i pianístic a l'escenari del festival.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que el Tempo sota les Estrelles "treballa per potenciar la creació i el talent quilòmetre zero amb la promoció de nous talents gironins".

Madrenas ha subratllat, a més, que l'esperit del festival, "que prioritza la difusió de la cultura musical per a tots els públics" s'emmarca "en la línia de les prioritats del govern de la ciutat".Coincidint amb què avui se n'ha presentat el cartell, l'organització del Tempo sota les Estrelles ha llançat una promoció.

Sota el nom de 'Tempo 10', a partir d'avui a les deu de la nit i durant una setmana s'oferiran entrades a 10 euros per a tots els concerts (excepte els de Marlango i Tortured Soul).Durant aquesta dècada, el Tempo sota les Estrelles han programat 115 concerts als diferents escenaris, un 40% dels quals gratuïts. Més de 300 músics han passat per l'Auditori de la plaça dels Jurats i el Village i, entre els artistes que hi han tocat, cal destacar Andrea Motis i Joan Chamorro, Elena Gadel, Cris Juanico, Llibert Fortuny, Dolo Beltran, Gunhild Carling, Emmanuel Djop, Carmen Souza o Myles Sanko.