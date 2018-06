Ricky Martin actuarà aquest estiu a Sant Feliu de Guíxols

Ricky Martin actuarà aquest agost al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La cita serà el dilluns 20 d'agost i l'artista portoriqueny serà l'encarregat de cloure el certamen ganxó.

El cantant ha anunciat avui una gira estival amb una desena de concerts pel territori espanyol. Després d'acabar amb èxit el segon any de la seva residència 'All in' al Park Theater de las Vegas, Ricky Martin presentarà un gran espectacle que inclourà una mostra del seu repertori musical, on no faltaran els grans èxits, com 'Livin' la Vida Loca', 'La Mordidita' o 'Vente Pa'Ca'.

Les entrades es posaran a la venda a partir del dijous 14 de juny a través del web festivalportaferrada.cat. El preu de les entrades oscil·larà entre els 35 i 125 euros sense incloure les despeses de distribució.

Ricky Martin torna en 2018 als escenaris espanyols després de culminar amb èxit el segon any de la seva residència 'All In' en el Park Theater de Las Vegas. Tal com ha fet durant la seva trajectòria artística, presentarà un gran espectacle amb el millor del seu repertori musical que inclou tots els seus grans èxits com 'Disparo al Corazón', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca', 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'La Copa de la Vida' y los más recientes 'Vente Pa'Ca' i 'Fiebre'.