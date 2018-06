L'escriptora Henar Galán veu similituds entre Leopoldo María Panero i Salvador Dalí

L'escriptora Henar Galán, nascuda a Àvila encara que establerta des de la seva infància a Figueres, acaba de publicar una novel·la sobre el viatge que va realitzar a Guayaquil amb el poeta Leopoldo María Panero, de qui veu similituds amb Salvador Dalí, a partir del seu interès comú per la psicoanàlisi.

Galán, que és psicòloga, coneix en profunditat les dues figures i, en una entrevista, cita punts en comú entre ells, com «la iconografia de la putrefacció representant el món caòtic i confús».

Com a exponents d'aquesta afirmació, l'autora de Yo maté a Leopoldo María Panero. Viaje a Guayaquil con el poeta cita dos quadres de Salvador Dalí: El torero alucinógeno i El caballo alegre.

Del primer, recorda que apareix la figura d'un menor vestit de mariner que encarna el nen que va ser Dalí, «l'equivalent a Peter Pan per a Panero», que observa «l'agonia del toro envoltat de mosques».

D' El Caballo alegre, del qual destaca «la provocació del títol» que al·ludeix a la dentadura de l'equí «amb la ganyota del rigor mortis», Henar Galán subratlla que mostra l'animal «en descomposició pintat quan Gala estava prop de la mort i ell en pànic per sentir la proximitat de la pèrdua».

Galán cita un tercer quadre, Pájaro putrefacto per vincular tota aquesta simbologia amb un Leopoldo María Panero que té «un nodrit èxit» al voltant de conceptes que tenen a veure amb aquell final no exempt de dolor.

L'escriptora es refereix també al terme Los putrefactos, «que va néixer a Figueres i que Dalí va posar de moda a Madrid com a crítica a la burgesia, a l'ordre establert» per vincular-lo amb un Panero al qual defineix com a «un bon exponent de rebel·lió contra l' establishment tant en la seva vida, testimoni del desastre, com amb la violació dels codis poètics».

Per a Henar Galán, l'obra d'un i altre artista ha sobreviscut «per aquesta recerca d'allò fragmentat, inaprensible, amb solucions innovadores en les temàtiques i en les formes».