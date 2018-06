L'Espai Thyssen presenta una nova exposició que mostra l'evolució del paisatge

L'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha presentat aquets divendres la nova exposició temporal, la setena que acull l'espai del Monestir. La mostra, titulada 'Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff', fa un recorregut pel paisatge al llarg de quatre segles, amb artistes europeus i americans alhora que estableix un diàleg amb autors catalans de la col·lecció Carmen Thyssen. De fet, aquesta és la mostra amb una major presència d'artistes catalans, 18 de les 57 obres que es presenten en total. Arrenca amb la pintura flamenca de Jan van Goyen del segle XVII i el naixement del paisatge com a gènere i després transita pel naturalisme, l'impressionisme i acaba amb una selecció d'obres del segle XX on es posa de relleu la pintura de paisatge catalana. Durant l'acte, que ha comptat amb la presència de la baronessa, s'ha anunciat que la Diputació aportarà 1,2 MEUR al futur museu Thyssen i que la setmana vinent sortirà a licitació la redacció del projecte executiu. Es manté l'obertura del nou espai per al segon semestre del 2020.