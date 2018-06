Motis, Cris Juanico i Judit Neddermann actuaran a l'Emergent de Girona

La trompetista i cantant de jazz Andrea Motis, acompanyada de Joan Chamorro i Josep Traver, és una de les artistes destacades del cartell del festival Emergent, que també inclou concerts a càrrec d'artistes de renom com Cris Juanico o Judit Neddermann.

La cita, presentada ahir a Girona, tindrà lloc del 28 de juny al 9 de juliol amb una proposta de sis actuacions a d'altres municipis de les comarques gironines com són Sarrià de Ter, Quart, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Madremanya.

El festival combina artistes consolidats, entre els que també figuren Mazoni o Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb altres d'emergents per aconseguir la xifra total de 33 en un cartell multidisciplinari que aposta per portar la cultura a poblacions de fins a 5.000 habitants.

A més de la música, el festival Emergent inclou teatre, màgia, dansa, poesia, humor o circ amb un preu per cada nit d'espectacle de 8 euros, de 22 per tres dies i de 40 per sis, han informat els organitzadors.