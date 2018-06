Nanouk Films repeteix premi Grand Laus amb un vídeo per al Temporada Alta

Sunyer va guanyar l'any passat el premi Grand Laus d'Audiovisual amb l'anunci de Temporada Alta 2016, titulat "The pleasure islands", i aquest any ha guanyat el premi Grand Laus de Publicitat amb l'anunci de Temporada Alta 2017, titulat "L'incendi".

A la 48a edició dels Premis ADG Laus, que van néixer el 1964, s'hi han presentat prop de 1.200 projectes, dels que han resultat guanyadors 242 en cinc categories diferents: Disseny Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisual i Estudiants. Els guardons es van lliurar anit al Disseny Hub Barcelona.

Salvador Sunyer és fill del director de Temporada Alta, del mateix nom. El jurat dels Laus ha valorat la pel·lícula "L'Incendi" per la seva "valentia i excel·lència".

El jurat en destaca la "capacitat de diferenciar-se de l'espot de l'any anterior i, precisament, de reinventar-se mantenint aquella excel·lència".

"The Pleasure Island" és un film de poc més de 4 minuts que ressalta les actituds ridícules dels humans que practiquen turisme de masses per acabar amb la frase «fa 25 anys que fem coses inútils», fet que posa en valor l'activitat creativa teatral en contrast amb la gent a la platja.

Com ha explicat Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, en declaracions al Diari de Girona, "L'incendi" és una pel·lícula que vol explicar que el teatre "no és un divertiment, sinó una cosa per encendre les consciències i per despertar el món a altres visions que no sigui únicament el passar-s'ho bé".

Entre la resta de premiats hi ha l'Escola Massana, per l'estudi de Bendita Gloria, premi Grand Laus de Disseny Gràfic; Oscar Mariné, Laus d'Honor per la seva trajectòria, i el festival Sònar, que s'endú el Premi Laus Empreses i Entitats en el seu 25è aniversari per la seva "inspiradora relació amb la comunicació visual".

Els Laus Aporta Fundació Banc Sabadell recau en els projectes The Good Virus, de Contrapunto BBDO per ATELCA, i el projecte SOROR, de l'estudiant d'EINA Natàlia Pàmies.