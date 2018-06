Carmen Thyssen exposa obres de paisatges a Sant Feliu a l'espera d'estrenar museu

La baronessa Carmen Thyssen va presentar ahir a Sant Feliu de Guíxols una exposició temporal d'una seixantena d'obres de la seva col·lecció, amb el paisatge com a protagonista, que inaugurarà diumenge, en espera d'estrenar un museu a la vila el 2020.

L'exposició, titulada Naturalesa en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff i comissariada per Pilar Giró, és la setena que la baronessa Thyssen porta a aquest municipi de la Costa Brava.

El Monestir de Sant Feliu de Guíxols disposa d'un espai perquè la baronessa exhibeixi els seus quadres cada estiu, mentre erigeix un museu que permeti mostrar-los de forma permanent.

Naturalesa en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff compta amb 57 obres de 43 artistes, 18 d'ells catalans, de les quals 25 s'exhibeixen per primera vegada des que formen part de la seva actual col·lecció.

Pilar Giró va qualificar la proposta com «un viatge sensorial i sensitiu» per quatre segles de pintura que són un «diàleg de l'ésser humà amb el seu entorn».

Els quadres seleccionats van des que el paisatgisme que emergeix a Holanda, entre final del segles XVI i XVII, per passar per etapes com el romanticisme, naturalisme i impressionisme, amb la posterior influència d'aquest en l'art d'avantguarda.

La mostra vol posar de manifest la universalitat del llenguatge pictòric i establir diàlegs entre artistes contemporanis, i posar en valor els autors catalans de la col·lecció Thyssen.

Giró va destacar en la presentació de la mostra la importància que té la presència de quadres de la pintora russa Olga Sacharoff, que es va instal·lar a Barcelona el 1940 i es va relacionar amb artistes i intel·lectuals del moment, en què es va donar a conèixer com La Colla.

La baronessa va destacar, finalment, la seva «admiració» pels pintors que han sabut «trobar la llum per crear una obra d'art» i es va declarar «orgullosa» de presentar aquesta exposició a Sant Feliu de Guíxols.

La natura dominada, la colonitzada i la natura sublim són els tres tipus de paisatges que es troben en aquesta mostra. L'exposició arrenca amb la pintura holandesa amb Paisatge fluvial amb transbordador i cabanyes, de Van Goyen, de mitjans del segle XVII.

Comença aquí la percepció de la natura afable, d'indrets identificables i fins i tot testimonis de la història amb la presència de ruïnes grecoromanes com Paisatge amb ruïna, port i soldats, atribuït a Rosa Salvatore.

I de la pintura realista es passa a nous corrents com ara l'impressionisme, amb Pissarro com a principal exemple ( El camp de cols, Pointose) que aporta una visió més analítica i científica.

Seguidament, arriben les avantguardes amb les noves interpretacions de la natura a través d'obres com Paimpol, de Paul Signac, o Raoul Dufy amb La petita palmera.

I ja a l'última part, s'inclou una selecció d'obres del segle XX on es posa en relleu la pintura de paisatge catalana d'aquest període, amb noms com Gabriel Amat, Josep Puigdengolas, Laureà Barrau o Eliseu Meifrèn.