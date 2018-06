Cultura proposa Joan Elies Adell com a director de la ILC

La consellera de Cultura, Laura Borràs, proposarà al Govern català el nomenament del filòleg castellonenc Joan Elies Adell com a nou director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), qui la substituirà en el càrrec que ella mateixa va deixar al gener per ser diputada al Parlament.

Borràs, que va presidir ahir la reunió del Consell Assessor de la institució, la primera des que va assumir el càrrec, va destacar la «idoneïtat» d'Adell per ocupar la direcció i va destacar la seva faceta com a poeta, així com el seu perfil «docent, coneixedor de la literatura catalana».