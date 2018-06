Nanouk Films repeteix premi Grand Laus amb un vídeo per al Temporada Alta

Nanouk Films, la productora de Salvador Sunyer, fill del director de Temporada Alta que duu el mateix nom, ha aconseguit per segon any consecutiu el premi Grand Laus, i de nou per un anunci del festival teatral.

Sunyer va guanyar l'any passat el premi Grand Laus d'Audiovisual amb l'anunci de Temporada Alta 2016, titulat The pleasure islands, i aquest any ha guanyat el premi Grand Laus de Publicitat amb l'anunci de Temporada Alta 2017, titulat L'incendi.

A la 48a edició dels premis ADG Laus, que van néixer el 1964, s'hi han presentat prop de 1.200 projectes, dels quals van resultar guanyadors 242 en cinc categories diferents: Disseny Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisual i Estudiants. Els guardons es van lliurar divendres a la nit al Disseny Hub Barcelona.

El jurat va concedir 2 Grand Laus, 1 Young Talent, 1 Laus d'Honor, 1 Laus Empreses i Entitats i 2 Laus Aporta-Fundació Banc Sabadell, un a professionals i un altre a estudiants, 23 Laus d'Or, 76 Laus de Plata i 138 Laus de Bronze.

Salvador Sunyer és fill del director de Temporada Alta, del mateix nom. El jurat dels Laus ha valorat la pel·lícula L'Incendi per la seva «valentia i excel·lència».

El jurat en destaca la «capacitat de diferenciar-se de l'espot de l'any anterior i, precisament, de reinventar-se mantenint aquella excel·lència».

The Pleasure Island era un film de poc més de 4 minuts que ressalta les actituds ridícules dels humans que practiquen turisme de masses per acabar amb la frase «fa 25 anys que fem coses inútils», fet que posa en valor l'activitat creativa teatral en contrast amb la gent a la platja. En aquella ocasió, Albert Martínez López va considerar la pel·lícula de Salvador Sunyer «un curtmetratge imprescindible per als nostres temps, que conté els excessos de l'òpera bufa, l'estranyesa del realisme màgic, l'humor de les fotografies de Martin Parr i Txema Salvans, el fatalisme de les tragicomèdies gregues, el ritme d'una pel·lícula de Scorsese i altres moltes influències que no sabem explicar perquè encara ens falta per veure molt teatre...».

En canvi, com va explicar Salvador Sunyer, director de Temporada Alta (i pare del responsable del film) en declaracions al Diari de Girona, L'incendi és una pel·lícula que vol explicar que el teatre «no és un divertiment, sinó una cosa per encendre les consciències i per despertar el món a altres visions que no sigui únicament el passar-s'ho bé».

El protagonista no té cap màscara que el protegeixi, és una persona real que res té a veure amb les arts escèniques i la seva funció. Es tracta d'un noi que viu al costat del Teatre de Salt, que no surt mai de casa però sempre mira la gent que va al teatre per la finestra. Ara s'ha convertit en protagonista.



Un conflicte de plagi

Precisament el festival Temporada Alta va estudiar l'any passat emprendre accions legals contra la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado perquè considerava que aquesta entitat, adscrita al Ministeri d'Hisenda, havia plagiat l'anunci de l'edició del 2016.

Escenes molt semblants de la vida regalada del turista a la mateixa platja de Benidorm que sortien a The pleasure island figuraven a l'anunci de l'estiu passat de Loterías y Apuestas del Estado, titulat The guiris, lotería de Navidad campaña verano, produït per l'agència Leo Burnett. «És evident que és un cas de plagi», va declarar Sunyer.



Reconeixement a Óscar Mariné

Óscar Mariné va recollir el Laus d'Honor en reconeixement a la seva trajectòria, gràcies al qual, segons el jurat, «el camp de la comunicació visual s'ha eixamplat».

Dissenyador, artista, comunicador, modern, cinèfil i melòman, Óscar Mariné ha estat creador de nombrosos cartells de cinema de Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, imatges de marca de Camper, Loewe i Vega Sicilia, el disseny de la capçalera del País Setmanal, la imatge del centre cultural Matadero de Madrid, així com portades de discos d'artistes com Bruce Springsteen, Calamaro, Brian Eno, Siniestro Total, Michel Camilo o Tomatito.

Entre la resta de premiats hi ha l'Escola Massana, per l'estudi de Bendita Gloria, premi Grand Laus de Disseny Gràfic, i el festival Sónar, que s'endú el premi Laus Empreses i Entitats en el seu 25è aniversari per la seva «inspiradora relació amb la comunicació visual».

Els Laus Aporta Fundació Banc Sabadell van correspondre als projectes The Good Virus, de Contrapunt BBDO per a ATELCA; i per al projecte Soror, de l'estudiant d'Eina Natàlia Pàmies.

El Laus d'Empreses, per la seva banda, va ser per al festival Sónar; i el Young Talent per a Disegno desde el helio atmosférico de Jordi Giménez Tur.