Girona acull un recital dins del festival Simfònic

El festival Simfònic va estar present dissabte a diferents punts de la ciutat de Girona. A l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat, la Coral Les Veus del Cric va interpretar una desena de temes, entre els quals hi havia cançons com Vestida de nit, cançons tradicionals jueves o Cançó de bres per a una princesa negra. La coral de Riudellots de la Selva està formada per quinze cantaires, la majoria dels quals són jubilats.