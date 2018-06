L'exposició «Barcelona gitana» posa en marxa el festival Portalblau de l'Escala

El Festival Portalblau 2018 es posa en marxa aquest divendres, 15 de juny a les 8 dels vespre, amb la inauguració, a l'Alfolí de la Sal, de l'exposició Barcelona gitana, del fotògraf francès Jacques Léonard (París, 1909-L´Escala, 1995).

La mostra, amb una setantena de fotografies, és un document visual sobre la vida del col·lectiu gitano barceloní entre les dècades de 1950 i 1970.

Han confirmat la participació a la inauguració Jordi Serchs, director de l'Arxiu Fotogràfic de la ciutat de Barcelona, i de Santi Léonard, fill del fotògraf. Els assistents també podran gaudir de l'actuació del grup de rumba catalana Ui Ui Ui, format per Jordi Fornells i David Coll.

A la dècada dels anys cinquanta, Jacques Léonard es va establir com a fotògraf professional a Barcelona després d'enamorar-se de Rosario Amaya, una gitana de les barraques de Montjuïc que treballava com a model d'artistes. Aquesta relació sentimental li va permetre fotografiar al col·lectiu com a veí, sense límits sobre la realitat dels barris on vivia.