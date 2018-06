«M'agrada l'humor subtil, el britànic, que és en definitiva l'humor català»

Un festival de la factoria El Terrat, d'Andreu Buenafuente, que el farà els dies 5, 6 i 7 de juliol i que ve a ser per al món de l'humor i del còmic el que és el Mercat de la Música Viva de Vic al món de la música. Hi conviuen la part professional de la indústria amb els espectacles oberts al públic. Lloll Beltran guanya força sobre l'escenari. A la televisió. I també a la ràdio. El seu fort és el llenguatge gestual i les onomatopeies. Com es podrà comprovar el 5 de juliol al Singlot festival de Sant Feliu de Guíxols. En l'acte inaugural del festival, Lloll Bertran rebrà, de mans d'Andreu Buenafuente, el premi Singlot d'Honor i, tot seguit, se li oferirà l'escenari perquè faci el que ella vulgui.

Lloll Beltran guanya força sobre l'escenari. A la televisió. I també a la ràdio. El seu fort és el llenguatge gestual i les onomatopeies. Com es podrà comprovar el 5 de juliol al Singlot festival de Sant Feliu de Guíxols. En l'acte inaugural del festival, l'actriu rebrà, de mans d'Andreu Buenafuente, el premi Singlot d'Honor i, tot seguit, se li oferirà l'escenari perquè faci el que ella vulgui.



Els que patim pànic escènic admirem l'humorista ja d'entrada per la seva desinhibició.

Però fins i tot les obres teatrals que has treballat amb temps i a consciència et fan sentir aquell cuquet. Al moment de sortir a un escenari on tothom estarà pendent de tu és inevitable la sensació que t'examines.

El treball és important enfront de la improvisació?

Molt. Molt. A partir del treball pots jugar amb la improvisació. I a mi m'agrada fer-ho i surten coses sorprenents per a mi mateixa.

O sigui que li agrada aquest punt de risc de sortir a escena a veure-les venir...

Sí. M'agrada. Li vaig preguntar a Joan Borràs si aquest cuquet de patiment amb els anys l'aniré dominant i va respondre que no, que em creixerà. Amb el neguit hi has de pactar.

Com es reinventa l'humorista en èpoques de pluja com ara?

És quan més falta fem. Els còmics som com la consciència de la societat. Hem de ser crítics amb les coses que passen i fer-ho amb gràcia i simpatia. T'has d'adaptar als canvis sense deixar de ser fidel a tu mateix. A mi l'humor corrosiu no em sortiria, m'agrada més la ironia subtil, l'humor més britànic, que és en definitiva més català, de picadeta d'ullet, de jocs de paraula, amb alguna cleca però amb molt de somriure.

Està d'acord que ara hi ha una repressió de la sàtira?

Molta, molta repressió. Sembla que hàgim retrocedit a l'època del blanc i negre i del Nodo.

L'afecta personalment?

No. El tipus d'humor que faig és subtil i amable. Dic les coses que penso però sense insultar mai ningú. Què em poden venir a censurar?

Si et poses un nas de pallasso, tampoc insultes ningú...

No. En absolut. Jo no em mossego la llengua. Però és cert que si algú té ganes de venir a tocar-me els nassos, ho farà. Quan al meu espectacle surt una referència a l'article 155 penso que no em poden dir res. No ofenc ningú.

Quin espectacle farà al Singlot després de rebre el premi d'Honor?

He fet molts personatges a la vida i m'agrada cantar, però en aquesta ocasió he decidit que faré una cosa completament nova, expressament per al festival, una cosa única.