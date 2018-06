Pugen un 3% els estrangers de cursos de català no obligatoris

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) de la Generalitat ha detectat un augment del 3% en el seguiment i la fidelització de les persones d'origen estranger que realitzen cursos de català, que no són obligatoris, el 2017 respecte a l'any anterior, tant en els nivells bàsic i inicial com l'intermedi i avançat.

La institució va organitzar el 2017 un total de 3.541 cursos presencials, un 2,5% més, amb un total de 76.939 inscrits, el 69,5% estrangers, i el 60% dels cursos eren de nivell inicial i bàsic (+8,75%), segons la Memòria 2017 del CPNL.

La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha destacat l'interès del consorci cap a les persones amb poc coneixement de la llengua, perquè «és un objectiu del Govern que el conjunt de la població adquireixi la capacitat d'usar la llengua pròpia del país». En aquest sentit, el ple del Consorci, reunit a la fi de maig, va decidir establir de manera gratuïta el tercer dels tres mòduls del curs de nivell bàsic per a persones que han arribat fa poc.