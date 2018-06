Tatxo Benet confirma que ha comprat l'escultura «La bèstia i el sobirà»

L'empresari Tatxo Benet ha comprat l'obra escultòrica Not Dressed for Conquering \/ HC 04 Transport, una peça que el 2015 va causar gran polèmica al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i va comportar la dimissió de l'aleshores director del centre, ha confirmat el mateix Benet.

És la segona peça artística compromesa que transcendeix que ha estat adquirida per l'empresari, després que fa uns mesos se sabés que havia comprat el muntatge fotogràfic Presos polítics, de Santiago Sierra, que va ser censurada a la fira Arco de Madrid.

Un diari de Barcelona suggereix que Benet podria estar creant l'embrió d'un museu de la censura, una notícia a la qual ell mateix treu ferro, adduint que un museu és «una cosa molt grossa». No nega, però, que tingui en ment una col·lecció d'art censurat, en tot cas una iniciativa «privada» que, de moment, no té objectiu de ser mostrada en públic.

L'obra Not Dressed for Conquering \/ HC 04 Transport, d'Ines Doujak i Johan Barker, mostra el rei espanyol Joan Carles sodomitzat per l'activista Domitilia, que és també sodomitzada per un pastor alemany.

L'aleshores director del Macba, Bartomeu Marí, va decidir cancel·lar la mostra perquè incloïa aquesta obra, que considerava «inapropiada». La decisió va generar molta controvèrsia, fins al punt que finalment la mostra s'obriria al públic, amb l'obra polèmica inclosa, i Marí posaria el seu càrrec a disposició del consorci del Macba.

Ara Benet l'ha adquirit per un preu que no ha volgut revelar. Com tampoc va revelar en el seu moment el preu que va pagar per l'obra Presos polítics, per bé que es va publicar que li havia costat 80.000 euros. Benet nega que aquesta fos la xifra i tampoc vol explicar si té altres peces controvertides en ment.