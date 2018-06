Temporada Alta aposta per internacionalització en un any amb 17 coproduccions

El festival Temporada Alta fa una "aposta clara" per la internacionalització en l'edició d'aquest any, que se celebrarà entre el 5 d'octubre i el 9 de desembre, i presentarà un total de 17 coproduccions, entre les quals destaquen les que farà amb el belga Guy Cassiers o l'argentí Claudio Tolcachir.

El director de l'esdeveniment gironí, Salvador Sunyer, ha defensat avui en roda de premsa que el teatre "no és res més que el reflex del que passa en una societat", de manera que una de les obres que es veuran, "Unacanny Valley", d'Stefan Kaegi (per primera vegada en el festival) i Rimini Protokoll, tindrà com a intèrpret únicament un robot, en una peça que investiga sobre les relacions entre l'home i la màquina.

A "La néta del senyor Lihn", amb Lluís Homar i direcció de Guy Cassiers, es reflexiona sobre els emigrants i els exiliats, en una obra que s'estrenarà a Anvers (Bèlgica) i que es representarà en diferents idiomes, en diversos països, estrenant-se la versió catalana al Temporada Alta.

Segons el parer de Sunyer, es tracta d'una obra "en la qual no hi ha un discurs pamfletari, sinó que hi ha una reflexió sobre com afecta les persones un tema com el de l'emigració".

Claudio Tolcachir dirigirà un equip tècnic i artístic català en "L'omissió de la família Coleman", mentre que Álex Rigola presentarà "Macho Man", una instal·lació de teatre documental sobre la violència masclista, un viatge escènic i experimental, en el que durant 60 minuts, el públic es mourà en grups de sis persones, per diferents espais, convertint-se en "protagonistes receptius".

Per a Sunyer, "el teatre va bé per distreure's, però també ha d'obrir finestres i caps".

La coreògrafa Lali Ayguadé i Chilhem Chatir s'uniran, gràcies al projecte europeu de cooperació territorial Pyrénart, i presentaran "Here", amb una soprano en escena, i també s'estrenarà "La set i la revolució", un espectacle de Piero Steiner, Andrés Corchero, Pep Ramis i Enric Ases, en què tracten sobre els espais en els quals els homes exerceixen la seva masculinitat.

En la 27 edició del festival, també hi haurà una col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ja que s'estrenarà "Kassandra", una obra de l'uruguaià Sergio Blanco, dirigida per Sergi Belbel, centrada en la figura mitològica grega de Casandra.

Altres coproduccions d'aquest any seran "Una lluita constant", de Carlota Subirós, amb la col·laboració de la Sala Beckett, sobre la lluita política "en un món que costa molt de canviar", i "Epodermis", un muntatge amb direcció i dramatúrgia de Carol López, coproduït amb David Planas, que encara s'està modelant.

"Una Ilíada", versió del clàssic d'Homer, dirigit per Juan Carlos Martel i protagonitzat per Eduard Farelo; "La lleugeresa", una peça escrita i dirigida per Ivan Benet, amb Aida Oset de protagonista; "Mili kk", de Marc Angelet, i "Els Ocells", de la companyia La Calòrica i Decadència, amb direcció de Glòria Balañà, completen el cartell de coproduccions.

A més, com ja és tradicional, en Temporada Alta haurà els "Llibràlegs", una iniciativa que comporta que els textos teatrals entrin en les biblioteques, i el VIII Torneig de Dramatúrgia, presentat per Estel Solé, amb la participació de Joan Fullana, Mafalda Bellido, Marta Aran, Jordi Oriol, Roger Torns, Daniela Feixas, Cristina Clemente i Paco Mir.

D'una altra banda, avui s'ha donat a conèixer el cartell d'aquest any, obra de l'artista valenciana Carmen Calvo, i s'ha avançat que s'ha canviat la imatge gràfica i hi ha un nou disseny de web.