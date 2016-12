A l'estudi des de casa

Des de casa seva, o des d´on vulguin, els músics poden seguir en temps real a través del telèfon mòbil, o de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, tot el procés de producció i mescles del seu disc, amb una qualitat de so excel·lent, gairebé com si fossin a l´estudi, al meu costat». El músic gironí Alfred Berengena, bateria de Soziedad Alkoholika i considerat un dels millors del món en música extrema, explica amb aquestes paraules els efectes pràctics del nou equipament que ha instal·lat al seu estudi de gravació, Your Sound Recording, al Pla de l´Estany, i que facilita que els artistes que reclamen els seus serveis no s´hagin de desplaçar per poder supervisar el procés de producció. És l´última novetat d´un projecte que va posar en marxa fa set anys, quan va començar a microfonar la seva bateria i a instal·lar al local equips de gravació i càmeres per poder donar curs a la seva altra gran passió al marge de la interpretació: la producció. Actualment, Your Sound Recording (YSR) és un estudi perfectament equipat en el qual s´hi han gravat tant discos sencers com alguns fragments, i en el qual també s´hi han fet mescles i produccions per a altres estudis. Entre les bandes que han utilitzar les instal·lacions d´Alfred Berengena hi ha Silvis Vetus, Undead, Mistweaver, Profundis Tenebrarum, Exquisite Pus, Obeses, Godmode, Guilles de Rais, Reek, Axcape, Elisma, Estúpido yo...

«Sempre m´ha interessat molt la producció i va arribar un moment que em vaig decidir a muntar el meu propi estudi de gravació», explica Berengena sobre els orígens de YSR, un projecte complementari de la seva activitat com a intèrpret de bateria i com a docent d´aquest instrument (activitat que ha exercit més de vint anys). A més d´anar incorporant l´equipament necessari per a l´estudi, també es va anar formant com a tècnic de so, fins el punt que avui, com explica al seu web (www.alfredberengena.com), a YSR realitza la gran majoria dels seus treballs ja sigui gravant bateries o realitzant produccions completes d'àlbums, música per a publicitat o realitzant les tasques de tècnic de so, mescla, mastering...

El «fitxatge» d´Alfred Berengena com a «endorser» de la prestigiosa empresa d´equipament de so nordamericana Apogee li va permetre, fa uny any, disposar del material necessari per «passar de tenir un estudi casolà a un altre de molt professional». I entre les novetats que ha incorporat a YSR hi ha aquest sistema que permet als músics seguir el procés de mescla i producció en la distància. «Fa temps que ho intento posar en marxa, però fins ara no havia aconseguit la qualitat de so que volia», explica el músic i productor, que assenyala els avantatges d´aquesta manera de fer: «Els músics poden escoltar exactament en temps real com està quedant la producció, i suggerir de manera immediata els canvis que creguin convenients, i no han de ser físicament aquí, ni tan sols junts, sinó que poden estar cadascun en un lloc diferent, i només necessiten el seu telèfon mòbil o qualsevol dispositiu amb connexió a internet. I això pot suposar un estalvi important en temps, diners i desplaçaments».

Alfred Berengena (Girona, 1978) va començar a tocar la bateria als 9 anys, als tretze es va en?lar per primer cop a un escenari, i des de llavors no ha deixat de tocar, sempre lligat al metall extrem, encara que interessant-se per d´altres estils i formant-se al màxim nivell: va obtenir el grau superior de jazz i música moderna amb medalla d´or al Conservatori de Jazz i Música Moderna de Perpinyà, en l´especialitat de bateria. A més de tocar i enregistrar discos amb diferents grups, ha participat en clínics i master classes en diferents indrets de l´Estat espanyol i també a nivell internacional, compartint escenari en festivals de bateria amb músics tan destacats com Mike Terrana, Benny Greb, Dom Famularo, Cindy Blackman o Morgan Agren.

En l´actualitat, Alfred Berengena manté una intensa activitat musical, que es tradueix per un costat en les classes que imparteix (tant al seu estudi com on-line) i per l´altre en els clínics, les actuacions i enregistraments de discos. En un camp tan exigent com el de la música extrema, és un artista molt sol·licitat que forma part del grup basc Soziedad Alkoholika (al març apareixerà el primer disc que ha enregistrat amb ells), i també ha treballat amb els valencians Profundis Tenebrarum, els bascos Numen, els madrilenys Malle?carum, els rosincs Olvido i els lleidatans Nebulah. L´any 2005, a més, va publicar el seu primer llibre sobre el doble bombo –la seva gran especialitat–, Essential Double Bass Drumming, que tindria continuació el 2011 amb un segon volum, Doble bombo avanzado, publicat per la prestigiosa editorial italiana Carisch. També ha editat el DVD Alfred Berengena In session recording Vol 1, en el qual recull les sessions que va fer per a la gravació del disc The bridge, de la banda Guilles de Rais.

El reconeixement a la seva qualitat ha portat diverses marques d´instruments i equipament musical a convertir-lo en endorser dels seus productes («ells em proporcionen el material que necessito», explica): DW Drums (bateries), Zildjian (plats i baquetes), Evans (material per a bateries), dB Drum Shoes (calçat), Axis Percussion (pedals), Cympad (material per a plats), Apogee (equips de so), Audias & Hearsafe (monitors in-ear)... Dues d´aquestes empreses, Axis Percussion i Zildjian, han tret al mercat pedals i baquetes, respectivament, amb el nom del músic gironí, que ha treballat en el seu disseny. Convidat per Axis Percussion, Berengena també ha fet clínics al NAMM Show d´Anaheim, a Califòrnia, una de les ?res de música més importants del món.