La primera visita de Franco a Girona

Franco en un cotxe descobert, aclamat per una gentada a la seva arribada a Girona. Carlos Pérez de Rozas/Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Es compleixen 75 anys de la primera visita del dictador a la ciutat, on va ser aclamat per milers de gironins i va ser distingit per l´alcalde amb la Medalla d´Or, a més de visitar la Catedral acompanyat pel bisbe Cartañà; un reportatge al suplement Dominical repassa aquella jornada de Francisco Franco a Girona.

En el Dominical que trobareu amb l'edició impressa del Diari de Girona d'aquest diumenge, també hi trobareu, entre d'altres continguts, un reportatge sobre els 200 anys del naixement del músic figuerenc Pep Ventura, el renovador de la sardana, i un altre sobre la desconeguda nena gironina que va ser retratada el 1933 per la fotògrafa alemanya Marianne Breslauer.