La memòria de la retirada reviu

Un grup d´estudiants de tercer i quart d´ESO de l´IES Bajo Cinca de Fraga visitaven el dimarts 21 de març al matí el Museu Memorial de l´Exili (MUME) de la Jonquera. L´activitat, programada pels departaments d´història, llengua i francès del centre educatiu aragonès, formava part d´un viatge de tres dies que els portaria també al sud de França (al Rosselló, vaja, a la Catalunya del Nord), a conèixer alguns dels indrets més significatius de l´exili espanyol després de la Guerra civil: hi visitarien Cotlliure (on va morir i està enterrat el poeta Antonio Machado), Argelès-sur-mer (Argelers de la Marenda, on es va instal·lar el primer camp per als refugiats, a la platja i en unes condicions molt precàries) i Elna (on va funcionar una maternitat que va atendre dones embarassades i mainada procedent dels camps).





Fotografia de Chauvin que mostra l'arribada dels exiliats republicans a la platja d'Argelers.

Interès creixent per «la retirada»

Grégory Tuban «Durant molt temps, el record de l´exili espanyol a França va ser només una memòria familiar o militant de les persones que el van viure i s´hi van quedar, però avui s´ha incorporat a la memòria col·lectiva»,



Ruta de la memòria

- La Jonquera

Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.

- Argelers

El primer camp per a refugiats es va instal·lar a la platja d'aquesta localitat.

Memorial al Castell de Valmy d'Argelers.

- Cotlliure

Colliure, coneguda perquè va ser el lloc on va morir Antonio Machado.

La tomba de Machado s'ha convertit en un lloc de peregrinació.

El castell d'origen medieval que va ser presó durant molts anys.

- Ribesaltes

- Elna



La infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va fundar la maternitat d'Elna.



TV3 estrenava fa uns dies el film La llum d´Elna, una producció pròpia inspirada en la història de la Maternitat d´Elna, una institució poc coneguda però que va exercir un paper determinant. Creada per la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz, que havia treballat a Espanya durant la Guerra civil, tenia com a objectiu ajudar les dones embarassades que hi havia als camps, perquè tinguessin els seus fills en les millors condicions possibles.



A la Maternitat hi van néixer prop de 600 nens i nens, la majoria de pares espanyols però també d´altres nacionalitats (amb l´inici de la Segona Guerra Mundial, sobretot, hi van arribar molts refugiats jueus). I no només això: va proporcionar unes condicions de vida adequades tant a la mainada com a les seves mares.





TV3 estrenava fa uns dies el film La llum d´Elna, una producció pròpia inspirada en la història deCreada perque havia treballat a Espanya durant la Guerra civil, tenia com a objectiu ajudar les dones embarassades que hi havia als camps, perquè tinguessin els seus fills en les millors condicions possibles., la majoria de pares espanyols però també d´altres nacionalitats (amb l´inici de la Segona Guerra Mundial, sobretot, hi van arribar molts refugiats jueus). I no només això: va proporcionar unes condicions de vida adequades tant a la mainada com a les seves mares.

Avui es conserva l´edifici però sense vestigis de la Maternitat, perquè durant molts anys va ser una casa particular; ara en canvi és de propietat municipal, s´hi ha instal·lat una inicipient exposició que rememora la tasca d´Eldenbenz i les dones que l´ajudaven, i els seus responsables treballen per millorar-la.





Una exposició al seu interior recorda que van néixer gairebé 600 infants. ara en canvi és de propietat municipal, s´hi ha instal·lat una inicipient exposició que rememora la tascai les dones que l´ajudaven, i els seus responsables treballen per millorar-la.

Aquells joves aragonesos formen part dels prop de. I amb una dada significativa, segons apunta el seu director, Jordi Font: «La gran majoria dels visitants procedeixen de Catalunya, i d´altres indrets de l´Estat espanyol, però hi ha una creixent afluència de persones franceses».De fet, dimarts 21 de març al matí també hi havia al MUME un grup de periodistes, bona part dels quals francesos, en un viatge també per diferents escenaris de l´exili organitzat per l´Agència de Desenvolupament Turístic dels Pirineus Orientals. Ii les institucions intenten millorar-ne la informació i aconseguir que els diferents indrets que en conserven testimonis treballin en xarxa.«Durant molt temps, el record de l´exili espanyol a França va ser només una memòria familiar o militant de les persones que el van viure i s´hi van quedar, però avui s´ha incorporat a la memòria col·lectiva», assegura l´historiador i periodista de Perpinyà Grégory Tuban, que posa com a exemple d´aquesta afirmació que fins a la dècada de 1980 no es van publicar a França llibres sobre aquell període, que fins a la dècada de 1990 no es van fer els primers actes de reconeixement dels exiliats, i que fins a la dècada de 2000 no es van començar a obrir els primers memorials per recordar-los.Tuban és precisament, amb Felip Solé, autor d´. Segons ell, «bona part dels exiliats que es van quedar a França i els seus fills el que volien era bastir una vida millor, integrar-se en la nova societat, i per això no tocaven el passat. Però la tercera generació, els néts, vol saber què va passar, i aquí estem».En la línia del que explica Tuban, avui, i al marge deque hi va haver a, la memòria d´aquell exili de desenes de milers de persones és preservada sobretot a, que f. Una ruta que de fet comença al MUME de la Jonquera, una de les institucions que ja col·labora amb entitats franceses (de manera especial amb Argelers) i que també organitza visites a escenaris relacionats amb l´exili, a Catalunya i al sud de França.Les preguntes que els periodistes francesos que el 21 de març visitaven el MUME feien al seu director, Jordi Font, evidencien que. Al cap i a la fi, es tracta d´una part de la història d´un altre país que es va creuar «accidentalment» amb la seva en un un moment a més especialment delicat per a França, per la creixent amenaça nazi, que es traduiria uns mesos més tard en l´ocupació del país per part de les tropes alemanys.En aquelles circumstàncies,. «Obsessionats pel control» d´aquestes persones, com explica Tuban, les autoritats franceses van enviar la majoria de dones i nens (uns 150.000) a altres zones al nord del país, mentre que, que va ser el primer camp per als exiliats (més endavant n´entrarien en servei d´altres i les famílies serien reagrupades);, i en ple hivern i sense roba d´abric ni gairebé aliments les condicions de vida havien de ser terribles (no s´ha pogut determinar amb exactitud les morts que s´hi van produir). Amb el temps s´hi aixecarien barraques i s´hi habilitarien uns mínims subministraments.i també dels exiliats que un cop acabada la Guerra civil van decidir tornat a Espanya, dels que es van allistar a lluitar contra els nazis, dels que van fugir a altres indrets del món, sobretot a Llatinoamèrica. El centre organitza nombroses activitats entre les quals rutes per indrets assenyats de l´exili.Un d´aquests indrets és, per suposat,, una localitat turística, amb predomini del càmping, que. Molts d´aquests turistes es banyen a la platja on el febrer del 1939 va ser confinat el gruix dels exiliats espanyols que arribaven al Rosselló. Un monòlit a tocar de la sorra, inaugurat el 1999, recorda aquelles 100.000 persones., a un espai on ja hi ha un Centre d´interpretació de l´Albera, entre d´altres serveis, perquè sigui més visitat, com explica Bernard Rieu, regidor a càrrec del patrimoni local.Però no només aquest memorial, vetlla pel record dels exiliats a Argelers., una dona entusiasta amb familia originària de l´Alt Empordà i que organitza diferents activitats al llarg de l´any per rememorar l´exili. Tot i no viure a Argelers, participa sempre que pot en aquesta actes Yvan Hurtado, fill d´Antonio Hurtado, que va combatre a la Guerra civil tot i que ja vivia a França i que va retornar-hi després de la derrota republicana, i de María Ruiz, una comunista convençuda que va arribar a ser condemnada a mort a Espanya.Aquesta preciosa localitat,. L´autor de Campos de Castilla i Soledades, que patia problemes respiratoris, hi va arribar a finals de febrer del 1939, amb el gruix de l´exili republicà procedent de Catalunya, iMolt a prop hi ha el cementiri on reposen les restes del poeta:Però a Cotlliure hi ha un altre escenari de l´exili, molt poc conegut.Patrick Medina, nét d´exiliats i guia del Castell, assegura que els exiliats que hi estaven reclosos havien de suportar unes condicions inhumanes: «Els tenien tancats en antigues galeries subterrànies de defensa, les xemeneies de les quals havien estat tapades amb pedres perquè no fugissin.D´aquesta manera, es trobaven en l´obscuritat més absoluta, i a més havien de patir l´enorme humitat que generava l´aigua de pluja filtrant-se entre les pedres i acumulant-se al terra». «Aquestes persones -afegeix-; era ben bé l´aplicació del principi de deshumanització». També hi havia reclusos que es negaven a fer treballs forçats i eren tancats en habitacions de reduïdes dimensions en les quals havien de conviure fins a cinquanta persones: «S´han trobat a les parets inscripcions amb noms, frases i símbols, com peixos», explica Medina.: «La idea és que l´exposició es consolidi i s´hi pugui quedar de manera definitiva, i a més que es pugui coordinar amb altres activitats relacionades amb l´exili que s´organitzen a Cotlliure, perquè ara, per exemple, no hi ha cap vincle entre el Castell i la tomba de Machado, quan en tenen...».A tocar de Perpinyà,El Sahara del sud, en diuen, i és en aquesta plana on les autoritats franceses van tenir confinades durant dècades milers i milers de persones de diferents nacionalitats: republicans espanyols, jueus europeus que fugien del nazisme, gitanos perseguits per les tropes del III Reich, comunistes francesos i d´altres indrets, excombatents de la guerra d´Algèria, immigrants de procedències diverses..., i el 2015 s´hi va inaugurar un Memorial que pretén, entre d´altres objectius, «transmetre i fer conèixer la història del que hi va passar», segons la seva directora, Agnès Sajaloli. «El Memorial servirà per tornar la dignitat robada» als milers de refugiats que hi van pas­sar durant més de seixanta anys, declarava el llavors primer ministre francès, Manuel Valls, en l´acte d´inauguració, celebrat el 16 d´octubre de 2015.. Abans, les brigades de treballadors que van condicionar-lo (eren unes instal·lacions militars) estaven formades per republicans espanyols. Un cop enllestit, la major part de les persones que hi van ser tancades en els seus primers anys de funcionament van ser també republicans espanyols. I encara que les condicions de vida en aquest camp eren duríssimes, per les condicions climàtiques extremes, pitjor va ser el final que esperava a molts exiliats de la guerra civil: es calcula que entre 8.000 i 10.000 van ser portats al camp d´extermini nazi de Mauthausen.també perquè aquest camp té un llarg recorregut en la història de França: va ser usat durant la Segona Guerra Mundial, durant la Guerra d´Independència d´Algèria, va ser centre d´internament d´estrangecentre d´internament d´estrangers... De fet,Fins que una mobilització ciutadana va reclamar a les autoritats que les preservessin pel seu paper en la història local. Christian Bourquin, antic president del Consell General dels Pirineus Orientals, ja desaparegut, va ser qui va impulsarEl seu nom apareix de seguida quan es pregunta als responsables actuals dels Pirineus Orientals per la seva aposta per donar a conèixer millor «Els camins de la memòria».